– Jeg har ikke fått snakket med Finn, men det er veldig synd at dette skjedde, sier sprinttrener Arild Monsen.

Han fikk alle sine sprintherrer videre fra prologen i Davos - med ett unntak. Finn-Hågen Krogh falt underveis, og det ble trolig avgjørende for at han ble slått ut.

Dermed fortsetter denne sesongen å være litt trå for Krogh. Før helgens renn i Davos har langrennsløperen vært hos legen og tatt blodprøver for å finne ut hvorfor han ikke har greid å prestere helt som før.

Han stilte likevel til start på lørdagens sprint, og var i ferd med å gjennomføre en tilsynelatende god prolog da uhellet skjedde. TV-bildene viste hvordan Krogh falt rett i bakken.

Klæbo var nok en gang i egen klasse i prologen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Dette kostet ham trolig en del sekunder, og Krogh endte til slutt over ni sekunder bak prolog-vinner Johannes Høsflot Klæbo.

Ville ikke snakke

Etterpå var det en skuffet Krogh som ikke ville snakke med noen. Han unngikk media ved å stikke ut bakveien og forlate arenaen.

– Han falt i svingen ved vending. Det er ikke bra, men det skjedde nå. Vi har kjørt den svingen på trening, men det er is der nå, sier Monsen.

– Motgangen fortsetter for ham, kan man si?

– Ja, den gjør det. Det vil ikke helt snu seg for ham. Han var jo likt med teten da det skjedde, så det tydet på at han var på vei mot et bra resultat, sier treneren.

Forrige helg var Krogh ærlig på at han ikke følte seg helt bra. Han var ikke i nærheten av å hevde seg i toppen under rennene på Lillehammer.

– Statusen er ikke så bra. Jeg er ikke sikker på hvorfor jeg ikke går fortere på ski, sa han til NRK da.

God prolog av Østberg

Lagkameraten Høsflot fortsetter på sin side å herje med konkurrentene, og vant prologen med halvannet sekund foran Lucas Chanavat. Det til tross for at han har lite erfaring med å konkurrere i høyden, slik man gjør i Davos.

– Johannes fortsetter der han har vært i hele år. Men han sa at det var en helt ny opplevelse å gå her i mellomhøyden, sier Monsen.

Alle de norske herrene og kvinnene gikk ellers videre fra prologen. Stina Nilsson var best i kvinneklassen, med Ingvild Flugstad Østberg på plassen bak.

Kvartfinalene starter 13.15.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.