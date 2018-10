Klæbo hyller togtvang og utstyrskutt: – Det går i rett retning

– Det går i rett retning. Det handler om å tenke på mange ting. Det er en samfunnsutvikling vi skal se på, og for min del tenker jeg det kan være positivt at vi får færre par ski, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Tirsdag fortalte NRK om de mange særegenhetene som vil kjennetegne den seks etapper lange skitouren i Sverige og Norge i februar 2020. Blant annet blir det obligatorisk togtransport for utøverne mellom arrangørstedene.

Det blir dessuten innført begrensninger i antall skipar utøverne får bruke i løpet touren. En arbeidsgruppe jobber med å bestemme hvor mange par hver utøver skal få lov å ha med seg.

Verdens beste skiløper sist vinter ønsker utviklingen velkommen.

– Det kan være dyrt å skulle kjøpe langrennsutstyr, og dermed er det viktig at vi på toppnivå også kan klare å kutte litt, fastslår han.

Etappene i Ski Tour 2020 Ekspandér faktaboks 15. februar: 10/15 km fellesstart, fristil, Östersund

16. februar: 10/15 km intervallstart, klassisk, Östersund

17. februar: Hviledag

18. februar: Sprint, fristil, Åre

20. februar: 37 km fellesstart, fristil, Storlien-Meråker

21. februar: Hviledag

22. februar: Sprint, klassisk, Trondheim (Granåsen)

23. februar: Jaktstart med skibytte, Trondheim (Granåsen)

– Likt for alle

Emil Iversen bor i Meråker, der det er målgang for den 37 kilometer lange jaktstarten som bringer utøverne over riksgrensa.

Han kunne dermed bodd hjemme, og bekrefter overfor NRK at det ville han mest sannsynlig gjort – om det altså ikke var for at arrangørene pålegger ham å ta toget fra Åre til start på renndagen.

– Det gjør meg ingenting. Nabotoget går så det suser. Hvis alle må ta toget, så er det jo likt for alle. Det kan være trivelig. Får man komfortsete, kan tog være ganske bra, smiler han.

Etappen til Meråker er identisk med det tradisjonelle Storlirennet, som Iversen har vunnet flere ganger.

SPENT: Didrik Tønseth mener skibegrensninger og trøndervær kan bli en interessant kombinasjon. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Vil alliere seg med Gislefoss

– Men det vil henge høyere når det er et verdenscuprenn. Får man en verdenscupseier på hjemmebane, så har man kommet langt her i livet, så det vil jeg tenke mye på, erkjenner han.

Didrik Tønseth bor et steinkast fra Granåsen, der de to siste etappene går.

– Det blir spennende å se hvor mange skipar vi får bruke. Får du væromslag på Storlien, kan det bli veldig trå ski i Granåsen hvis vi har få par, konstaterer han.

– Det gjelder å alliere seg med far og sønn Gislefoss, de blir kanskje våre viktigste støttespillere hvis vi må velge par før start, for vi vet alle at i Trøndelag kan det fort bli væromslag, erkjenner Tønseth.

Jo færre skipar, jo mindre forutsigbare konkurranser, konstaterer han.