Klæbo gråter «aldri» – men i møtet med broren kom tårene

Først lillebroren Ola, som fyller 18 år til sommeren. Ola Klæbo har vinterferie nå og får følge brorens medaljejakt i Seefeld. NRK fikk være med da de to møttes i målområdet etter at Johannes Høsflot Klæbo leverte under et enormt forventningspress og tok gull torsdag.

Det ble et svært rørende møte. Ola Klæbo gråt, det samme gjorde den nybakte verdensmesteren, som hentet gullmedaljen på medaljeseremonien her i VM-byen Seefeld.

– Ja, det skal jeg ikke legge skjul på. Så hard er jeg ikke, sier Klæbo til NRK.

Sprint-gullet var Johannes Høsflot Klæbos første VM-gull. Det mottok han på medaljeseremonien fredag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

På spørsmål om hvor ofte Klæbo feller en tåre, for han er ikke lettrørt person, svarer han slik:

– Det er vanskelig å si, men dette betyr mye for meg. Jeg vet hvor hardt Ola har jobbet med ting, musikk og “vlogging”. Det at han står og tar del i dette, da blir det sterkt og vanskelig å holde igjen, sier skistjernen.

– Hvor ofte gråter Johannes, egentlig?

- Det er ikke så veldig ofte. Man gjør jo det når man er rørt og beveget. Det er vel få, det er oss (familien) og Ola, som opplever hvor hardt han jobber for sånne øyeblikk som gullet. Det blir et sterkt øyeblikk for ham og Ola når det lykkes, sier pappa Haakon Klæbo.

Mange følelser var i spill da Johannes Høsflot Klæbo møtte lillebror Ola etter VM-gullet på sprinten. (Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen) Du trenger javascript for å se video. Mange følelser var i spill da Johannes Høsflot Klæbo møtte lillebror Ola etter VM-gullet på sprinten. (Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen)

– Vanlige folk slipper å bli eksponert

Faren var også blant dem som ble hyllet av den ferske gullvinneren. Klæbo trakk frem hvor nær kontakt de to har nærmest hver eneste dag også etter prolog og noen ganger mellom heat i sprintkonkurranser. Det samme skjedde da Klæbo vant VM-gull torsdag.

PAPPA: Haakon Klæbo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Samtalene med pappa er viktig. Det er det ikke tvil om. Han og morfar står meg nærmest. Jeg og pappa snakker om alt annet. Det er ting som skal gjøres, skal skje og vi passer på at vi får gjort det vi skal og leverer på de områdene vi må. Han er en fin mann å ha med for å holde hodet på rett kjøl, sier Klæbo.

– Det handler om å være der, en samtalepartner slik at han kan diskutere med seg selv også. Innimellom kan det være greit også, sier pappa Haakon – og forteller dette om presset hans 22 år gamle sønn til enhver tid står overfor, spesielt i sprint:

– Det største presset legger han på seg selv, men det ytre presset, og forventningene andre har, er også med på å påvirke. Har du en dårlig dag på jobben, så er du på førstesiden dagen etter. Vanlige folk slipper å bli eksponert hver gang det går galt. Det er definitivt et press, sier faren, som også vil påpeke hvor bra det norske sprintlandslaget hjelper hverandre.

Går for norsk seier

Det ble også litt prat om sportslige ting da Klæbo ankom pressesonen etter medaljeseremonien. Nå er Klæbo klar for 30 kilometer med skibytte lørdag. Taktikk blir et sentralt moment. Spesielt hva som skjer dersom en nordmann velger å rykke underveis. Skal de andre følge, eller ikke bidra til å dra feltet opp. Klæbo er helt klar i sin vurdering:

– Vi skal prøve å få en norsk mann til å vinne i morgen. Må man det så gjør man det for at en lagkompis skal stå øverst på pallen. Det er vanskelig å sette seg i den posisjonen, men går en nordmann i front vil ingen nordmann dra.

Han ser for seg at det blir holdt jevnt høy fart.

– Mange vil prøve å sette fart på klassiskdelen og kjøre av flest mulig. Så må man prøve å henge på så langt det går, så får vi telle opp til slutt, sier Klæbo.