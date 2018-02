– Jeg tror nok jeg må få litt bedre utholdenhet og få trent litt bedre i litt flere år. I dag er jeg rett og slett ikke sterk nok, det går rett og slett for fort. Det var vel dette jeg hadde fryktet, at det skulle bli satt så høy fart, sier Klæbo.

Han var mannen alle snakket om før OL-tremila. Selv prøvde han å bygge ned forventningene før den andre tremila i karrieren, og varslet at det trolig kom til å gå for fort til at han ville klare å henge med til spurten.

Det viste seg at 21-åringens analyse var helt korrekt.

– Kan ikke kritisere

Han hang med teten til det var knappe fem kilometer igjen. Men da lagkameratene giret om og sikret norsk trippelseier, hadde ikke Klæbo en sjanse.

– Hvordan har det vært å skulle gå på et lag der du vet de tre andre har helt andre intensjoner enn deg?

– Jeg kan ikke kritisere noen ting. Det er rått å se de tre nordmennene som står på toppen av pallen. Det de gjør i dag er sterkt, konstaterer OL-debutanten.

Han er på ingen måte skuffet etter tiendeplassen.

– Jeg kunne ikke gjort noe annerledes uansett. I dag er det ni mann som er bedre enn meg. Da får man bare ta til takke med tiendeplassen, og så får man prøve å snu det til noe positivt til neste løp.

Sprintfavoritt

Neste løp er sprinten. Og i motsetning til på tremila, nøler ikke Klæbo med å plassere seg selv i tetsjiktet der.

Kanskje ikke så rart. Den unge trønderen har vært i en klasse for se i sprint i hele vinter.

– Det er sprinten som er i hodet mitt nå. Der har jeg lyst til å være med og kjempe, og da er det bare å ha fokus på arbeidsoppgavene og komme seg tilbake og få ladet kanonen, sier Klæbo, på vei ut av OL-stadion.

– Så får man bare satse på at man har en god dag på tirsdag, fastslår han.

– Hva skal til for å vinne sprinten?

– Man må ha en toppdag hvis man skal kjempe om seieren. Løypa passer bra, det er ei tøff sprintløype som kommer til skille, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Vel vitende om at slike løyper har en tendens til å skille i hans favør.