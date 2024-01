– Det var ræva i dag. Det er et dårlig comeback og 2024 starter på verst mulig måte, sier Klæbo til NRK.

Fredagens sprint i Oberhof var Klæbos første verdenscuprenn siden prøve-VM på i Trondheim for en drøy måned siden.

Etter rennene på hjemmebane ble Klæbo syk, noe som førte til at han blant annet mistet Tour de Ski.

– Den uken jeg var syk så mistet jeg nesten fem kilo. Jeg begynner å komme tilbake, men det tar litt tid, sier Klæbo og fortsetter:

– Jeg hadde influensa og lå med høy feber i seks dager. Jeg forsøkte å trene i romjulen for å rekke Tour de Ski, men da det røk så var det bare å kaste inn håndkledet og se mot VM i 2025.

Verdenscupleder Harald Østberg Amundsen skjønner at det er vanskelig å prestere når man har mistet opp mot fem kilo.

– Det betyr fryktelig energiunderskudd. Vi har ikke så mye på kroppen fra før og han må nok bygge seg opp igjen, sier Amundsen til NRK.

– Vi så på oppløpet at det manglet kraft i stakingen til Klæbo. Han ble slått på de siste hundre meterne og det er vi ikke vant til å se. Men har har vært gjennom en tøff influensa og tapt mye muskelmasse, så det henger sammen, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Klæbo kom til kort i semifinalen - Bilder fra Vsport 1 Du trenger javascript for å se video.

At comebacket etter sykdom skulle skje i tyske Oberhof – et sted verdenscupsirkuset i langrenn ikke har vært på ti sesonger – var ikke Klæbo meget begestret for.

– Det er kanskje den verste plassen å komme tilbake etter et langt avbrekk. Er det et sted du skulle ønske du hadde vært med jevnlig i verdenscupen, så er det her, sier Klæbo.

– I et rent stakeoppløp som dette, etter å ha mistet fire-fem kilo som følge av sykdom. Det å komme tilbake og ha styrken som trengs kommer til å ta tid, fortsetter trønderen.

Siden tredjeplassen i verdenscupdebuten på den klassiske sprinten i Ruka i desember 2016, har Klæbo vært på pallen i 53 sprintrenn i verdenscupen – 42 av de har han vunnet.

Fredag ble han slått av både Ansgar Evensen og Erik Valnes i semifinalen, og var med det avhengig av tiden for å gå til finale. I den andre semifinalen var det imidlertid fire som var raskere, og Klæbo var med det slått ut.

Firedobbelt norsk

Uten Klæbo i finalen, ble det uansett stor suksess norsk suksess.

Erik Valnes tok seieren like foran Ansgar Evensen, som på sin side tok sin første pallplass i verdenscupen.

– Det er de sjansene som dette, hvor Johannes ikke er helt i form og ryker i semifinale, man må utnytte. Det smaker veldig godt når man klarer å være på jobb akkurat da, sier Valnes til NRK.

Even Northug ble nummer tre, mens Amundsen sørget for firedobbelt norsk.

Erik Valnes stakk av med seieren - Bilder fra Vsport 1 Du trenger javascript for å se video.

For Klæbo var det første gang han ble utslått før finalen siden sprinten på Lillehammer 30. november 2018. Det er 1877 dager siden.

– Det er dagens store overraskelse, sier Aukland.

– Jeg liker ikke å bli slått, men jeg vet heller ikke hva annet jeg kan forvente. Det har vært tungt å komme i gang etter sykdom, sier Klæbo.

Trippelt svensk hos kvinnene

Det ble tapetsering av pallen hos både herrene og kvinnene i Oberhof.

Kristine Stavås Skistad var det eneste norske håpet i kvinnefinalen, men måtte se seg slått av tre svensker.

– I dag var fjerdeplass over forventing. Jeg må være fornøyd med det, selv om jeg ikke liker å se de vinne, sier Stavås Skistad til NRK.

Linn Svahn vant foran Frida Karlsson og Jonna Sundling. Det var Svahns tredje strake sprintseier, mens det for Karlsson var hennes første pallplass i sprint.

FJERDEPLASS: Kristine Stavås Skistad liker ikke å bli slått av tre svensker. Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler/DPA / NTB

Udnes Weng-comeback

Regjerende verdenscupvinner Tiril Udnes Weng har hatt store sykdomsproblemer denne sesongen, og fredagens sprint var hennes første verdenscuprenn denne sesongen.

27-åringen kom seg til kvartfinale, men der sa det stopp på det lange oppløpet mot denne sesongs verdenscupleder Jessie Diggins og finske Jasmi Joensuu.

– Det var leit. Jeg så en offensiv Tiril, som ville mye. Det svarte nok ikke slik hun selv hadde ønsket. Farten på oppløpet her hadde hun ikke sjans på, sier Aukland.

– I normal form skal hun utfordre Diggins og Joenssu i staking på et oppløp. En ting er utholdenheten, der kan jeg forstå at hun er litt rusten etter lite konkurranser. Men hun skal ha høyere stakekapasitet enn de to der, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Udnes Weng var kritisk til å ryke ut i en kvartfinale, og sier hun hadde vært brukbart fornøyd med en semifinale.

– Hvis du ser overarmene mine, så har de krympet litt fra i fjor. Jeg trener å trene litt styrke, sier Udnes Weng til NRK.

Ane Appelkvist Stenseth og Mathilde Myhrvold røk også ut i kvartfinalen, og med det var Stavås Skistad den eneste norske kvinnen i semifinalene.

Skistad tok seg også til finalen, der hun ble slått av tre svensker.