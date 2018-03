Over 35 mill i minus

Underskuddet i Norges Cykleforbund ble i fjor langt verre enn antatt. Konsernregnskapet for 2017 viser et tap på 35,4 millioner kroner. Det kom fram under sykkeltinget i Tønsberg lørdag. Underskuddet på VM i Bergen er på hele 38 mill. kroner.