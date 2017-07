Klæbo etter sykdommen: – Drømmer om OL-gull i Pyeongchang

– Nå er jeg i gang, og allerede til uke kommer jeg til å kjøre hardøkter. Så jeg er der jeg skal være, sier Klæbo.

NRK møter langrennskometen Johannes Høsflot Klæbo under arrangementet Gatebil på Rudskogen i Indre Østfold. 20-åringen har signert ny sponsoravtale, og får i den forbindelse sitte på med Norges beste drifter, Fredric Aasbø.

Bilen stortalentet får sitte på i har en fart på opp mot 200 kilometer i timen, men så høy fart har det ikke vært på sesongoppkjøringen til Klæbo. Da han våknet opp forkjølet på Sognefjellet i slutten av juni måtte han reise hjem, og kunne ikke trene som normalt.

Klæbo dro på ferie til Kroatia, gikk glipp av to landslagssamlinger, og måtte gjennom medisinske tester før han kunne trene igjen. Nå er han frisk, og ser fremover.

– Jeg har tatt blodprøver og alt er i orden. Så nå er det bare å kjøre på, sier Klæbo, som snakker ut som sykdomsperioden for første gang.

– Jeg er ikke redd for a jeg skal få en ny sykdomsperiode, det kan komme uansett. Og jeg er egentlig fornøyd med at den kom nå. Man må bare stå opp hver dag og kjenne på kroppen, men jeg håper selvfølgelig å få færrest mulig, da, fortsetter han.

HØY FART: Johannes Høsflot Klæbo fikk sitte på med Norges beste drifter på Rudskogen under Gatebil. Foto: Ida Høidalen/NRK.

Drømmer om OL-gull

20-åringen slo gjennom med et brak forrige sesong. Han startet sesongen med å vinne sprinten på Beitostølen, og tok bronse på VM-sprinten i Lahti. Da antydet han at han var skuffet over at det kun ble bronse.

GJENNOMBRUDDET: Johannes Høsflot Klæbo slo gjennom da han vant sprinten på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nå er talentet i gang med forberedelsene til en ny sesong, og sykdomsperioden til tross – drømmen er å stå øverst på pallen under lekene i Pyeongchang.

– Jeg trenger ikke legge skjul på at drømmen er å ta OL-gull. Men det er ganske mye som må klaffe før den tid om det skal skje, sier langrennskometen.

Klæbo ser for seg at han skal gå sprinten og lagsprinten under OL om han blir med i troppen. Men han legger heller ikke skjul på at han ønsker å ta steg på distanse denne sesongen.

– Jeg har ikke lyst til å gi fra meg noen plass gratis på distanse heller, forteller han.

Tatt ut på sprintlandslaget

Gjennombruddet forrige sesong førte til en plass på sprintlandslaget, og dette blir dermed Klæbos første sesong på et seniorlandslag.

Før uttaket antydet Klæbo at han ønsket en plass på allround-landslaget, men 20-åringen er fornøyd med sin nye treningshverdag.

– Det er en fin gjeng, og jeg trives godt. Gutta er sterke, og jeg føler jeg har kommet rett. Jeg tror vi skal få til mye sammen, sier han.

Se video av Klæbos unike sprintteknikk under: