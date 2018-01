– Jeg mener at jeg kunne vært medaljekandidat, sier Krogh.

– Det er veldig kjedelig. Dette var hovedmålet mitt i år, og da blir man skuffet, sier han til NRK.

Tirsdag kom uttakene til de tre første langrennsøvelsene i mesterskapet i Sør-Korea. Det viser at Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby går tremila.

Dermed blir laget et utholdenhetslag uten sterke spurtere som Krogh og Emil Iversen.

– Det har jo vært taktikken de siste årene, å holde stor fart hele løpet. Jeg må være ærlig å si at jeg har vært imot den taktikken, men det er jo basert på mine egne ferdigheter, kommenterer Krogh.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Uttaket favoriserer Sundby

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er ikke enig i langrennsledelsens uttak på tremila.

– Det er et dristig valg. Krogh og Iversen er ekstremt gode. I OL tror jeg det hadde vært bedre med flere gullkandidater.

Aukland mener også at uttaket er lagt opp slik at Martin Johnsrud Sundby skal få best mulig opplegg.

– Dette uttaket favoriserer helt klart en formsterk Sundby. Det vitner om at det legges opp til et løp for at Krüger og Holund holder farten. Jeg tror Johannes Høsflot Klæbo er den vi bør satse på. Er han med i spurten, er det ingen i verden som slår han, sier Aukland.

Landslagstrener Tor Arne Hetland mener utøverne er innforstått med hvordan uttaket er blitt.

– Alle løperne som er i OL-troppen har lyst til å gå rennene. Det er flere som kunne tenkt seg å gå 30-kilometeren, men utøverne skjønner uttaket, sier Hetland.

Dette er uttaket: Ekspandér faktaboks Søndag 11. februar - Skiathlon (15 km + 15 km):

Hans Christer Holund

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Martin Johnsrud Sundby Tirsdag 13. februar – Sprint klassisk:

Eirik Brandsdal

Pål Golberg

Emil Iversen

Johannes Høsflot Klæbo Fredag 16. februar – 15 km fri teknikk:

Hans Christer Holund

Finn Hågen Krogh

Simen Hegstad Krüger

Martin Johnsrud Sundby

UTTAK: Johannes Høsflot Klæbo (21) står over 15-kilometeren i OL. Foto: Primoz Lovric, Primoz Lovric / NTB scanpix

Klæbo går ikke 15-kilometer

Johannes Høsflot Klæbo (21) går de to første distansene i OL, men står over 15-kilometeren. Den avgjørelsen ble tatt i samråd med Klæbo selv.

Han er også påtenkt oppgaver i både stafett og lagsprint.

– Det blir en veldig tøff start for Johannes i OL, med først å gå tremila og deretter sprint bare to dager etter. 15 km skøyting er den øvelsen han har minst gode resultater på, og så kommer det også teamsprint og stafett der han også er aktuell, forteller Hetland.

Uttaket betyr for øvrig at Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth ikke får gått noen øvelser før stafetten. Det kan tyde på at de er uaktuelle for en stafett.

– Begge to er veldig gode kandidater på femmila. Mye tyder på at de kan tenke på å forberede seg på den. Jeg kan ikke skjønne hvordan de er aktuelle for en stafettetappe, sier Fredrik Aukland.