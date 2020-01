Det ble en bra dag for Norge på lørdagens 30 km fellesstart med skibytte under prøve-VM i Oberstdorf. Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund sørget for norsk på andre-, tredje-, fjerde- og femteplass.

Likevel var det på mange måter også en mørk dag for Norge. For både Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen brøt løpet da resten skulle bytte ski midtveis.

Samtig tok Alexandr Bolsjunov en ny verdenscupseier. Dermed ligger nå russeren 299 poeng foran Klæbo i verdenscupen.

Klæbo kan ikke annet enn erkjenne at muligheten for sammenlagtseier for tredje år på rad svinner hen.

– Ja, det tror jeg nok, vi får glede oss over at vi har en del nordmenn oppi der. Jeg får prøve å komme meg til i morgen, og prøve å gjøre en best mulig sprint, men verdenscupen sammenlagt begynner å se mørkt ut, sa Klæbo til NRK før Bolsjunov var i mål.

Klæbo sto fortsatt i intervjusonen da Bolsjunov passerte målstreken.

– Han er sterk. Det er ikke annet å si. Det han gjør er imponerende. Det skal bli tøft å ta verdenscupen, konstaterte han.

Iversens oppfordring: – Ikke gi opp!

Etter at de ga seg, hadde Klæbo og Iversen en prat i smøretraileren før de gikk ut og møtte pressen. Er det noen som kan leve seg inn i Klæbos situasjon, er det nettopp Iversen.

MANGE SPØRSMÅL, FÅ SVAR: Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen vet ikke hvorfor det gikk så smått at de ikke engang orket å fullføre. Foto: Anders Skjerdingstad

I likhet med Klæbo, hadde han en ambisjon om å vinne verdenscupen sammenlagt. Men for hans del gikk toget da han måtte bryte Tour de Ski med sykdom etter to etapper.

– Den var tung. Jeg var veldig lei meg i teltet i Tour de Ski da jeg skjønte det. Johannes er litt nedfor nå, men det er ingen vits i å gi opp, heller. Han må bare prøve, hva annet skal han gjøre? Du kan reise til Syden, men du kan også gå skirennene – ting kan skje. Men hvis Bolsjunov fortsetter i den duren her, blir det vanskelig, erkjenner Iversen.

Klæbos plan er å slutte å tenke på verdenscupen sammenlagt.

– For å være helt ærlig har jeg gitt litt blaffen. For min del må jeg bare prøve å ha fokus på de skirennene jeg skal gå, og så er det en russer som går fryktelig fort, som kommer til å gå fort helt inn, og så får jeg bare ha fokus på mine ting. Det er ingen tvil om at det begynner å se mørkt ut.

– Ingen vits

Lørdag ettermiddag må Iversen og Klæbo også finne ut hva som gikk galt. Iversen erkjenner at han ikke hadde best ski i feltet, men er klokkeklar på at det ikke var hovedårsaken til nedturen.

Klæbo vet ikke om skiene spilte en rolle i det hele tatt – på en dag der fire nordmenn hadde gode nok ski til å kjempe om seieren helt inn på oppløpet.

– Det er lenge siden jeg har kjent meg så dårlig som i dag. Det var egentlig bare helt natta. Jeg klarer ikke kjempe om topp 30 engang, og da er det ingen vits i å gå rundt her, sier Klæbo, som håper at kroppen viser deg fra en helt annen side på søndagens sprint.

– Vi får håpe det skjer noe i natt for at man skal kunne være med og kjempe om noen poeng i morgen, sier han.

Bekymret Iversen

Iversen er usikker på om han i det hele tatt stiller søndag. Han fikk plutselig mye å tenke på.

– Det er det som er litt fascinerende med idrett, noen ganger går det veldig bra – starten var veldig bra, og så får jeg en sykdomsperiode – og nå funker ingenting. Jeg gikk et bra skirenn forrige helg, men i dag er det helsvart. Jeg blir rådvill, erkjenner han.

– Jeg er litt bekymret for hva som er galt med kroppen, for det er ikke normalt det jeg føler i dag, sier Iversen.

Men noen nordmenn kunne altså smile.

– Jeg følte jeg hadde god fart inn på oppløpet og nærmet meg, men så bommet jeg litt på et par tak med stive ben, og da hadde jeg ikke sjans. Men alt i alt en bra dag, oppsummerte Simen Hegstad Krüger etter andreplassen.

PALLEN: Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe ble nummer to og tre bak Bolsjunov. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Det var fire mus mot en katt der

Sjur Røthe ble nummer tre til tross for mageproblemer underveis.

– Jeg har slitt litt med magen i hele dag. Det har ulmet underveis, i det jeg begynner å ta drikke fra drikkestasjon. Så jeg måtte gå og slure litt på gassen, men det ble en bra dag, sa Røthe til NRK etter rennet.

Samtidig har hverken dagens tredjemann eller andremann noe klart svar på hvordan man skal slå sesongens suverene skiløper, Aleksandr Bolsjunov.

Han har vært klart best i hele år. Han viser det gang etter gang at han er enda smartere enn oss. Vi må prøve igjen å finne på noe smart for å slå han, han gjør et utrolig sterkt skirenn, forteller Røthe og fortsetter:

– Sånn som han gikk underveis, og egentlig lekte litt, det var fire mus mot en katt der. Jeg så og hørte at han hadde relativt god kontroll.