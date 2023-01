Kjøpefesten fortsetter – Pemi Faris og Adam Sørensen klare for Bodø/Glimt

Energikrisen får konsekvenser – Ungarn vil trekke seg som EM-vert i håndball

Det ungarske håndballforbundet åpner for å trekke seg som arrangør for håndball-EM i 2024. Årsaken er konsekvensene av energikrisen i Europa.

– Vi må erkjenne at da vi søkte og fikk tildelt håndball-EM for kvinner i 2024, var det ingen krig, ingen sanksjoner, ingen energikrise og ingen økonomiske vanskeligheter som følge av dette. Men det har de blitt siden da, så en avgjørelse måtte tas, og vi valgte breddeidrett, sier den ungarske håndballpresidenten.

Han opplyser at man har inngått en avtale med regjeringen i landet om at pengene som måtte bli spart på EM-budsjettet skal brukes til drift av mindre klubber i 2023 og 2024. Kocsis sier at den endelige avgjørelsen om å trekke seg som EM-arrangør ikke er tatt, men at det går i den retningen.

Ungarn skal etter planen arrangere neste års sluttspill for kvinner sammen med Sveits og Østerrike.

EHF skriver i en uttalelse torsdag at det har mottatt nyhetene i Kocsis-intervjuet «med overraskelse». Videre heter det at man forholder seg til de foreliggende arrangørplanene for 2024-EM inntil det eventuelt kommer offisiell informasjon fra ungarsk hold.

(©NTB)