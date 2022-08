Kjøll møter myndighetene i antidopingsaken

Torsdag skal Norges idrettsforbund, Antidoping Norge og Kulturdepartementet møtes for å finne en løsning på antidopingproblemet for utøvere mellom 15 og 18 år.

– Vi ser fram til dette møtet hvor vi forventer at det diskuteres løsninger som står seg over tid, og som sikrer at Antidoping Norge forblir «compliant», sier Kjøll til NTB.

Med «compliant» menes det at Antidoping Norge må bli stemplet som en organisasjon som er på linje med regelverket til Verdens antidopingbyra (Wada). Slik er det ikke per nå.

Det er en særnorsk lovtolkning som har stoppet Antidoping Norge i å teste mindreårige uten foreldrenes samtykke de siste årene.

Manglende kontroller av utøvere mellom 15 og 18 år kan påføre norsk idrett store konsekvenser. I verste fall kan Norge bli nektet deltakelse i internasjonale mesterskap og miste retten til å være arrangør.

(NTB)