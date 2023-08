Bodø/Glimt har hatt stor suksess i Europa de siste årene, hvor særlig 2021/22-sesongen skrev seg inn i klubbens historie.

Da tok de seg til kvartfinalen i serieligaen, hvor spesielt 6-1-seieren over Roma i gruppespillet sendte sjokkbølger i Fotball-Europa.

I 2022/23-sesongen ble det gruppespill i Europaligaen, mens det i år er serieligaen som igjen står i fokus. Der har de så langt full fart mot et nytt Europa-gruppespill.

Etter å ha slått tsjekkiske Bohemians 7–2 sammenlagt tidligere i sommer, ble det enkelt også mot armenske Pyunik. Glimt vant 3–0 hjemme og ledet også 3–0 i bortekampen i Jerevan tidlig i den andre omgangen.

Det etter en straffescoring fra Amahl Pellegrino og to lekre langskudd fra Patrick Berg og Tobias Fjeld Gulliksen. For sistnevnte var det hans første Bodø/Glimt-mål etter overgangen fra Strømsgodset tidligere i sommer.

– Det begynner å bli litt flaut nå, egentlig, for Pyunik. Å ligge under 3–0 på hjemmebane etter 55 minutter. De hadde vel ikke tro på noe avansement, men 0–3 er 0–3. Det er stygge tall for et hjemmelag, sa VGTVs ekspertkommentator Kjetil Rekdal etter Gulliksens scoring.

3-0 ble også sluttresultatet i kampen, etter at Glimt lot hjemmelaget få mer av initiativet de siste 20 minuttene.

MÅLSCORER: Tobias Fjeld Gulliksen scoret sitt første mål for Bodø/Glimt. Foto: Hakob Berberyan / NTB

Europa-suksess kan gi økt Mesterliga-sjanse

Siste hinder før et gruppespill i serieligaen blir Sepsi OSK fra Romania. Første kamp spilles 24. august, med returoppgjør 31. august.

For Norge kan Europa-suksess i den inneværende sesongen føre til flere lag i gruppespill de kommende sesongene. Norge endte etter 2022/23-sesongen på en 16. plass, like bak en 15. plass som ville gitt to norske lag sjansen i Mesterligakvalifiseringen i 2024/25-sesongen.

Denne sesongen er så langt alle de norske klubbene fremdeles med i kvalifiseringene til gruppespill, som har ført Norge opp til en foreløpig 14. plass på nasjonsrankingen.

Molde tok seg tidligere denne uken til playoff om en plass i Mesterligaen, hvor de møter Galatasaray. Selv med tap, er de sikret et gruppespill i Europaligaen.

I likhet med Bodø/Glimt, prøver Brann og Rosenborg å kvalifisere seg til serieligaen. Brann spiller nå mot portugisiske Arouca på hjemmebane. Der leder de 3-0, noe som gjør at det står 4–2 sammenlagt.

Rosenborgs kamp mot Hearts starter 20.45. De leder 2–1 etter kampen i Trondheim forrige uke.

