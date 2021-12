Kjetil Rekdal – Rosenborgs uforskyldte frelser

Rosenborg var for ikke mange årene siden hele Norges eget klubblag. Nå er de ikke lenger engang en klubb som engasjerer sin egen landsdel i betydelig grad. Og samtidig en klubb som på vesentlige områder nekter å erkjenne det.

Rosenborg kan fortsatt fint forsvare å bli kalt Norges største klubb. Men den er ganske langt unna å være den beste.

Og e' itj det typisk da? Eineste ordet som rime på sorg, e' Rosenborg. Rosenborgvisa, Knutsen og Ludvigsen

Artige og angrepsvillige trøndere

Grunnene er nødvendigvis mange. Den kanskje viktigste er psykologisk.

Rosenborg har en voldsom separasjonsangst fra sin gloriøse fortid og de faktorene som skapte den.

Fortsatt har kravspesifikasjonen fra den mektige styreformann Ivar Koteng til en ny potensiell trener for ærverdige Rosenborg Ballklub vært at man skal spille «artig og angrepsvillig fotball».

Romsdalingen Kjetil Rekdal var uansett den som endte med å oppfylle spesifikasjonen best.

Det har sikkert vært mer. Selv om det ikke alltid virker sånn. Men dette er altså det grunnleggende kravet – eller postulatet, som det vel heter på Lerkendal.

I en forretningsmessig sammenheng utenfor fotballen kunne man overført det til at det er viktigere for en leder at medarbeiderne smiler enn at bedriften tjener penger.

Det er nødvendigvis ikke holdbart i lengden.

TRIUMFEN: Nils Arne Eggen bæres på gullstol etter 2-0-seieren mot Real Madrid i 1997. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Drømmen som har dratt

Likevel tviholder man på et drømmebilde om at klubben skal gjenskape noe som minner om tidene da de kvalifiserte seg til Mesterligaen åtte utrolige sesonger på rad.

Rosenborg var unike i europeisk sammenheng og visste det.

Rosenborg slo Real Madrid og spilte seg til kvartfinale mot Juventus. Slikt glemmer man ikke så lett. Dessverre, kan man på sett og vis si.

Rosenborgs historie er helt åpenbart det største problemet for fremtidens Rosenborg. Det kan ikke sies enklere – og samtidig mindre forståelig. For Norges største klubb kommer seg ikke videre inn i en ny tidsalder.

De beste og mest produktive elementene i det som skapte unike fotballag på Lerkendal er adoptert og satt på toget nordover til Bodø for modernisering.

Det er der samhandlingen har gjenoppstått i 20-tallstapning under ledelse av bergenseren Kjetil Knutsen. I det forjettede 4-3-3-format. Og gitt helt oppsiktsvekkende resultater, ut fra et utgangspunkt med langt lavere ressurser – eller forventninger.

MEKTIG: Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng Foto: Ole Martin Wold / NTB

Kampen for Knutsen

Derfor var det naturlig at en stadig mer desillusjonert styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, allerede i sommer proklamerte at Kjetil med etternavn Knutsen var klubbens førstevalg som trener når Åge Hareide skulle bli trenerpensjonist etter sesongen.

Men tvilen var åpenbar. 20 år etter at Ringenes Herre-filmene hadde premiere er det lett å tenke seg Knutsen som en slags Aragorn, han alle håper skal følge sitt kall og bli konge og redde verden far de mørke krefter. Men i motsetning til Aragorn sa Knutsen til slutt nei til å overta tronen.

Nå tror jeg faktisk begge parter skal prise seg lykkelige for at dette ikke skjer. Ikke fordi ikke Knutsen etter all sannsynlighet er den beste treneren Rosenborg på kort eller litt lenger sikt kunne hatt. Alt bergenseren viser av taktisk og ikke minst menneskelig kløkt tilsier at han ville kunne være den arvtageren man i over et tiår har søkt etter mytiske Nils Arne Eggen og det han skapte på Lerkendal. Men for Rosenborg ville det vært en utsettelse av et høyst nødvendig oppgjør med hele klubbens selvbilde.

For Knutsen selv ville forventningene fort vært urealistisk høye. Og det er langt fra forutsetningene ville vært ideelle for å skape et lag og en klubb i sitt bilde. Det har han hatt – og har til de grader fortsatt- i Bodø.

La oss heller ikke glemme at Kjetil Knutsen meget vel fortsatt kan bli RBK-trener. Han blir det bare ikke nå.

Men Knutsen er fortsatt på sin første eliteserieklubb og bare en ung mann på 53. Han er født i 1968, som Kjetil Rekdal er det. Og landslagssjef Ståle Solbakken for den del. Inkluderer vi Erling Moe i Molde, Geir Bakke i Lillestrøm og Dag-Eilev Fagermo i Vålerenga, er alle trenere for Norges viktigste lag født innenfor årene 1967–1970. Ingen skal være i tvil om når man er på høyden som norsk fotballtrener.

Rosenborgs rekrutteringsprosess av ny trener har vist at det nok er et tilfang utenfor disse som i øyeblikket ikke har vært godt nok. Men det er en annen diskusjon.

Dyr duo

For Rosenborg har funnet sin mann – eller duo. For Rekdal ville så sterkt ha med sin assistent Geir Frigård (født 1970) til Lerkendal at HamKam, etter det lokalavisa HA kunne erfare, presset Rosenborg til å betale en kompensasjon for duoen på til sammen 4 millioner kroner, hvorav bare 400000 var for Rekdal.

Ivar Koteng er milliardær i sitt sivile liv. Det er ikke vanskelig å tro på når man ser hvordan han disponerer klubbens midler. I februar skal hans rolle på ny diskuteres på årsmøtet i Rosenborg. Det blir ikke stille.

I mellomtiden er det opp til Rekdal og Frigård å vise seg alle pengene verdt.

Tiden i HamKam var en gjenfødelse når det gjelder Rekdals tid som trener, som ellers hadde vært preget av å være bedre på støy enn resultater en periode.

Nå skal han bruke disse erfaringene til å føre trøndernes stolthet inn i en ny tid.

Kjetil Rekdal – Rosenborgs frelser

Kanskje er Rekdal også frelseren Rosenborg trenger i disse juletider. Deler av dette er uforskyldt.

Ikke er han trønder. Ikke skaper han umiddelbar entusiasme. Ikke har han noen gang uttrykt noe som helst positivt om det mytiske livet på brakka på Lerkendal. Eller for den del noe annet sted hvor det snakkes trøndersk. Ikke spiller lagene han spiller det hellige 4-3-3-systemet. Tror man.

Nettopp derfor kan Kjetil Rekdal vise seg som en godt forkledd velsignelse for Rosenborg Ballklub.

For det trøndernes stolthet mer enn noe annet trenger er noen som skaper et brudd med et mer og mer foreldet og diffust kulturbegrep.

Sjela på Lerkendal ligger ikke først og fremst i spillesystem eller slektsbånd, det ligger i resultater. Og det må trønderne snart selv erkjenne.

Og problemene stikker dypere enn en femteplass i Eliteserien. For andrelaget rykket ned til 3.div etter en katastrofesesong, hvilket er et åpenbart problem når det gjelder mulighetene for å matche gryende storspillere. I den grad de lenger vil til Rosenborg. Rekken av trønderske talenter som befinner seg andre steder enn på Lerkendal er i øyeblikket påfallende lang for en klubb som vil representere landsdelen.

NESTOR: Nils Arne Eggen på tribunen under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Mjøndalen på Lerkendal stadion Foto: Ole Martin Wold / NTB

Godfotarven

Klubbens format, klubbens dyktige administrative ledelse, klubbens mange talentfulle spillere, byens oppegående og engasjerte næringsliv er alle faktorer som har bidratt til å holde Rosenborg i den absolutte norgestopp også lenge etter at den legendariske trener Nils Arne Eggen formelt ga seg som formelt sportslig overhode.

Uformelt har Eggen en rolle som fortsatt er mer enn tydelig. Ingen potensiell trener i Rosenborg kan ennå forvente å få hilse på spillerne før han har vært en tur innom Fannrem for å få nestorens blå stempel. Rekdal har vært der. Serberen Milos Milojevic kom aldri så langt.

Men Nils Arne Eggen skal få være en legende og en ressurs- og ikke et spøkelse som skremmer Rosenborg fra å ta nødvendige steg videre i klubblivet.

Emansipasjon, kalles det. Frigjøringen. Det å flytte ut hjemmefra og skape seg en egen identitet, basert på den arven og oppdragelsen man tar med seg.

Rosenborg må ut i verden, med eller uten en Lysholmer og ei RBK-skjorte, og med det igjen prøve å bli hele Trøndelags stolthet.

Den som skal få dem dit, sier I og ikke Æ. Og kan bruke romjula til å øve på Åge Aleksandersens trønderske nasjonalkvad, hvor første linje som kjent er

«Æ e trønder æ, å hærregud kor tøff æ e.»

Rekdal er allerede tøff nok, så kanskje er sangens andre linje enda mer beskrivende akkurat nå:

«Æ e trønder æ, det e itj dårlig bærre det»