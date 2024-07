Southgate er ferdig som England-trener

Gareth Southgate er ferdig som England-trener, det bekrefter det engelske fotballforbundet (FA) på sine hjemmesider.

– Som stolt engelskmann har det vært en enorm ære i mitt liv å spille for England og å være manager for England. Det har betydd alt for meg, og jeg har gitt alt jeg har hatt. Men det er på tide med forandring, og for et nytt kapittel, sier Southgate i pressemeldingen.

Han trekker seg fra jobben selv etter at England tapte EM-finalen mot Spania for bare noen dager siden. Southgate ble ansatt som trener i september 2016, og har tatt England til to EM-finaler. Han har ledet landslaget gjennom 102 kamper.