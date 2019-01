Kjetil Jansrud til legesjekk

Kjetil Jansrud ble sendt til lege for nærmere sjekk etter at han tok nedi med hånden under tirsdagens utfortrening i Kitzbühel. Det er foreløpig uklart om Jansrud har pådratt seg en alvorlig skade.

– Han fikk seg en smell i hånden under dagens trening, men kjørte selv ned løypa på ski. Han er nå til legesjekk og vi vet ikke mer om omfanget enda, sier alpinsjef Claus Ryste til NRK.

De norske fartskjørerne tok det ellers forsiktig under den første utfortreningen i Kitzbühel. Aksel Lund Svindal ble slått av Matthias Mayer med 2,49 sekunder. Aleksander Aamodt Kilde var 3,83 bak bestetid.