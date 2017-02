Både Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal og Aleksander Aamodt Kilde har dominert i super-G de siste årene. Det har vært selve paradegrenen. Bortsett fra når det kommer til VM. Der har ingen nordmenn tatt et gull siden Lasse Kjus stod øverst på pallen i 1999.

VM-KONGE: Lasse Kjus tok hele fem medaljer under VM i 1999. Foto: SUSAN WALSH / AP

På de 18 årene har det faktisk bare blitt to bronsemedaljer til Svindal i disiplinen (i 2009 og 2013), mens det i OL derimot har endt med norsk gull de fire siste gangene.

– Det er vanskelig å si hvorfor, for det er ingen grunn til at ikke vi skal kunne heve oss i et VM, som vi gjør i OL, sier Jansrud til NRK.

– Vi har sterke kort. Det føles ikke som en forbannelse ennå, fortsetter Jansrud, som har kjørt ut i tre av fire verdensmesterskap.

– Hovedsakelig tilfeldig

Han er en av de desidert største favorittene når herrene VM-åpner onsdag, fordi han har vunnet tre av fire renn og leder super-G-cupen soleklart. Kilde følger to plasser bak, og vant super-G-kula i fjor. Inngangen mot VM i Vail for to år siden var ganske lik for Jansrud, som da endte på en sur fjerdeplass.

– Det kan jo absolutt virke som et spøkelse, så jeg håper gutta motbeviser det og kaster det spøkelset langt ut av skapet, sier NRKs ekspert, Bjarne Solbakken.

– Det er vanskelig å gi et godt svar på hvorfor det er slik. Det er nok hovedsakelig litt tilfeldig, og litt med formkurve akkurat når det er VM. Jeg har en følelse på at det kan komme nå. Vi har to kandidater til gull og som kan havne på pallen, legger han til.

– Har lyst på det gullet

Et spøkelse eller ei, Jansrud drømmer om å ta karrierens første VM-gull.

– I VM er det tre ting som gjelder: medaljeplassene. Det har vært en liten akilleshæl tidligere, og jeg har kjørt mye ut og i Vail gikk det ikke som jeg håpet. Jeg vet ikke om jeg skal si at jeg er revansjelysten, men samtidig er VM-gull noe jeg har lyst til å ha. Jeg håper det er riktig at hele VM-potensialet mitt ikke er løst ennå, forteller 31-åringen fra Vinstra.

GULLSMIL? Kjetil Jansrud har vært syk før VM, men det stoppet han ikke fra å være i godt humør to dager før første øvelse i St. Moritz. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jansrud har ikke hatt en optimal oppladning med flere dagers sykdom. Derfor tok han det roligere på mandagens utfortrening, hvor han hadde den 11. beste tiden.

– Hvor mye mer har du å gi?

– Det er fristende å si mye, men det er sånn som kan komme å bite deg litt i ræva, så jeg tror i hvert fall jeg har noe.