Den tyske TV-kanalen ARD hevdet søndag i et eget program at nye analyser gjort i fjor skal ha funnet spor av anabole steroider i dopingprøver fra OL i Beijing.

Det forbudte dopingmiddelet clenbuterol skal ha blitt funnet i urinen til sprintere fra Jamaica, men ifølge kanalen skal IOC ha stoppet videre gransking av prøvene.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er ikke offentliggjort noen navn.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener saken er oppsiktsvekkende.

– Når det opplyses at både IOC og Wada legger til side positive funn, riktignok med veldig små verdier, så er det oppsiktsvekkende at man ikke anmelder alle positive prøver, sier han.

– Merkelig

ARD hevder videre at IOCs medisinske direktør, Richard Budgett, skal ha nedlagt forbud mot å offentliggjøre de positive funnene.

Også Wada har kjent til de positive prøvene.

– Det tyder på at Wada i hvert fall noen saker opererer med grenseverdier, at man må over et visst minimum av verdier før man anmelder. Det har jeg for så vidt sansen for, men det som er merkelig er man ikke har fastsatt grenseverdier og anmelder disse konsekvent og bedriver nærmest forskjellsbehandling mellom utøvere, sier Kjenner.

Kjenner ønsker nå at Wada får et uhildet organ over seg som kan kontrollere hva antidopingbyrået gjør.

– Det er stor forskjell på kvaliteten ved de forskjellige laboratoriene og hvordan de arbeider. Jeg mener det er all mulig grunn til å stille krav om at også Wada blir kikket nærmere i kortene, sier han.

– Kan stamme fra kjøtt

IOC tilbakeviser mandag at de har forsøkt å hemmeligholde verdiene fra de nye testene og henviser til at Wada ikke ønsket å ta disse sakene videre på grunn av de lave verdiene.

Wada-direktør Olivier Niggli. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Det blir også referert til at det anabole steroidet clenbuterol kan stamme fra forurenset kjøtt.

Wada-direktør Olivier Niggli sier i en uttalelse at dette er et spørsmål som det ikke er blitt forsket nok på.

– Vi vil fortsette å investere i forskning for å prøve å løse dette problemet så raskt som mulig, sier han.

Journalist Hajo Seppelt og ARD har flere ganger drevet undersøkende journalistikk om doping i idretten. Den tyske TV-kanalen er den samme kanalen som i sin tid stod bak dokumentaren om systematisk doping i Russland.

Seppelt avslørte også hvordan løpere fra Kenya dopet seg.