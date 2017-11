– Det er en praksis for at idrettsutøvere, og da spesielt på topplan, har en ytringsfrihet som går noe lenger enn det som er vanlig ellers i samfunnet. Det gjelder både internt og det gjelder nok også ute i offentligheten, sa Kjenner i tirsdagens utgave av Her og Nå på P1.

Advokaten sikter til Northugs siste utspill på sosiale medier, der han raljerer med både landslagsledelse og lagkamerater.

Tirsdag opplyser Norges Skiforbund at harseleringen nå behandles som en personalsak internt i forbundet. Det skal imidlertid ikke være opprettet en formell personalsak mot langrennsstjernen, ifølge VG.

– Vi har og skal ha dialog med Northug og hans folk. Det dreier seg blant annet om hvordan han omtaler lagkamerater. Utover det henviser jeg til det vi har sagt i hele dag om dette, sier Graff i en SMS til NRK.

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kjenner reagerer

Kjenner reagerer på Skiforbundets reaksjon.

– Jeg ser kanskje at noe av den karakteristikken han har kommet med, kan komme inn under den ordlyden i utøverkontrakten, men det betyr jo ikke at det er forbud mot å bruke hodet i Skiforbundet, kommenterer han.

I utøverkontrakten til landslagsløperne heter det blant annet at: «utøver skal til enhver tid opptre lojalt overfor de vedtak og beslutninger NSF fatter, og skal ikke utføre handlinger som kan være i strid med NSFs interesser. Utøvere skal også til enhver tid oppføre seg som en god lagkamerat i vedkommendes lag».

– Kan det bli aktuelt med en straff?

– Det vil i så fall bli en irettesettelse, jeg kan ikke se for meg at det kan bli snakk om noe annet her.

Northugs Instagram-post.

– Bensin på bålet

Også idrettsjurist Robin Mackenzie-Robinson mener Northug har holdt seg innenfor reglementet.

– Jeg synes det høres drastisk ut å dra det Northug postet i går, som noe som faller inn under det som står i utøverkontraktens punkt 5.1.2. De bruker vel ikke ordet, men sikter vel til mobbing og det å være en dårlig lagkamerat og illojal oppførsel. Jeg synes ikke Northug kan karakteriseres som en dårlig lagkamerat på grunn av dette.

Idrettsjuristen mener situasjonen burde vært håndtert annerledes.

– Jeg er redd for at dette er med på å helle bensin på bålet, sier han.

Kjenner mener Norges Skiforbund kan lære av Det svenske fotballforbundet og Zlatan.

– Man kan sammenligne det litt med hvordan svenskene har hatt det med Zlatan. De greide å temme et villdyr på en måte som gjorde at det totale laget ble bedre med ham. En god leder i Norges Skiforbund burde gjort det samme med Northug på skilandslandslaget, forteller advokaten.