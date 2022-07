Kjempetabbe da Tyskland vant storkampen: – Rett og slett et fryktelig valg

2-0-seieren i tirsdagens storkamp gjør at Tyskland er videre til utslagsrundene i EM, mens Spania må belage seg på en ren finale mot Danmark om den siste kvartfinalebilletten.

Begge lag har tre poeng før de møter hverandre på lørdag. Norge eller Østerrike vil møte vinneren av Danmark mot Spania i en kvartfinale.

Kampen mellom Spania og Tyskland var velspilt og intens, og nivået på det som foregikk utpå matta er et skremmeskudd for Norges ambisjoner om EM-medalje.

– Flere nivåer over Norge

Etter 0-8-tapet mot England henger den ambisjonen i en tynn tråd, selv om Norge fortsatt kan kapre kvartfinaleplass om det blir seier mot Østerrike på fredag.

– Spania og Tyskland ser ut til å være flere nivåer over Norge, de også. Tøft mesterskap, dette. England, Frankrike, Tyskland og Spania ser sterke ut. Sverige og Nederland heller ikke borte, skriver fotballekspert Morten Langli på Twitter tirsdag kveld.

– Dette tyske laget her er et mesterskapslag å regne med, dette var den store testen, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes om Tysklands.

I tirsdagens toppkamp var det Klara Bühl som scoret kampens første mål, og det kom allerede etter to minutter.

– Et fryktelig valg

Det høye presset Tyskland lyktes så godt med mot Danmark gjorde seg gjeldende også mot Spania, og det endte med at keeper Sandra Paños spilte ballen rett til Bühl i eget felt. Spissen fikk dermed en enkel jobb med å hamre inn 1-0.

– Typisk Spania, de ønsker å spille seg ut, men dette er jo rett og slett et fryktelig valg av Sandra Paños i mål, slo TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen fast etter scoringen.

I det 37. minutt, etter lang tids spansk dominans i banespillet, økte Tyskland ledelsen til 2-0 på et hjørnespark.

Alexandra Popp, som har stått over de to siste mesterskapene med skade, steg til værs og headet inn 2-0 mot spillets gang.

Rødt kort?

Etter en snau time ropte Tyskland på rødt kort da Spania-kaptein Irene Paredes rev ned Popp på vei alene gjennom med keeper. Men verken dommer eller VAR så noen grunn til å gripe inn, til tross for at TV-bildene viste klart og tydelig at Popp ble holdt hardt i trøya.

Kampen ebbet ut på 2-0, og gruppe B i EM avsluttes med Spania - Danmark og Tyskland - Finland lørdag. Begge kampene spilles klokken 21.