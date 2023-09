Kjempesmell for Riises Avaldsnes: Røk 0-8

Avaldsnes røk lørdag 0-8 for Brann i Toppserien for kvinner. Brann ledet 2-0 til pause. Men etter hvilen raknet det fullstendig for John Arne Riises lag.

Amalie Eikeland (3), Maria Brochmann (2), Marit Bratberg Lund (2) og Rakel Engesvik gjorde målene for Brann, som er nummer fire i Toppserien. Avaldsnes ligger helt sist, ett poeng bak Arna-Bjørnar.