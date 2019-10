Kjempesmell for Magnus Carlsen – tapte første parti i VM

Dermed er stillingen 3–0 i favør Caruana før andre parti, som også spilles søndag.

– Han får overtaket på tid fra første trekket. Vi får ta av oss hatten for amerikaneren, som fikk en kjempestart, sa Torstein Bae etter at Carlsen hadde gitt seg.

Etter det 48. trekket strakk Carlsen frem hånden og erkjente tapet.

Etterpå ønsket han ikke å gi intervju. Det ville ei heller Caruana, som gikk rett inn for å forberede seg til neste parti. Det starter 19.30.

DIREKTE: Se NRKs sending fra VM i fischersjakk her. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Se NRKs sending fra VM i fischersjakk her.

Smilte bredt

Carlsen smilte bredt etter at startoppstillingen ble klar, og gikk rundt i lokalet med et stort glis før partistart søndag ettermiddag.

Men da brikkene skulle flyttes ble smilet fort borte, og Carlsen brukte lang tid på trekkene.

– Oi, han er hele ti minutter bak Caruana nå, sa Torstein Bae i NRKs sjakkstudio.

Tidstrøbbel

Carlsen nektet å gi seg, og da spillerne nærmet seg 40 trekk så det plutselig jevnt ut. På trekk 40 fikk de ytterligere 15 minutter tillegg, og da tok Caruana kontroll over partiet.

Begge spillerne havnet i tidstrøbbel, og Carlsen hadde under ett minutt på å gjøre fem trekk. Dermed steg også pulsen; begge spillerne hadde godt over 100 i puls. Caruanas puls var helt opp mot 150 på det høyeste.

Carlsen klarte å forbedre stillingen noe, men sjakkdatamaskinen Sesse viste at Caruana kunne slå ham matt i 23 trekk.

Pappa Carlsen: – Spennende

Etter trekk 20 viste Stockfish at Carlsen lå 1,6 bønder under. Sesse viste at Caruana sto 2,52 bønder over. Da slet til og med pappa Henrik Carlsen med å se lyst på saken.

– Hvis jeg skal si noe positivt, kan jeg si at det er en spennende stilling, sa Henrik Carlsen da.

Da Carlsen flyttet dronningen i trekk 24 gjorde «sjakkpila» et hopp opp til 2,9, og Carlsen var i ytterligere trøbbel.

– Jeg har veldig vanskelig for å se hvordan Magnus Carlsen skal redde dette partiet, kommenterte Torstein Bae.

I den andre semifinalen spilte Jan Nepomnjasjtsjij og Wesley So remis.