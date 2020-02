Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Men i stedet er det stopp for Karlsson allerede etter morgendagens jaktstart. Da skal hun nemlig hjem igjen. Det var tungt for Karlsson å snakke om i pressesonen etter å ha havnet nesten to minutter bak dagens suverene vinner på ti kilometer fristil, Therese Johaug.

– Ja... Men jeg adlyder ordre, sier Karlsson til NRK, på spørsmål om hun er irritert for at hun kun får gå to av seks løp under Ski Tour 2020.

Skuffet

Hun var svært skuffet der hun gikk rundt i pressesonen etter 19. plassen lørdag. Karlsson gjennomførte sin første konkurranse i Falun sist helg etter å ha fått startnekt i desember. Grunnen til at hun nå stoppes handler om hensynet til belastning.

Når NRK spør om det har vært stor uenighet mellom Karlsson-leiren og landslagsledelsen, svarer hun slik:

– Jeg kan si at jeg er ingen ekspert på kroppen og hva som egentlig er best for meg. Jeg som løper er ivrig, vil gå og konkurranser er belønning for all treningsslitet man gjør sommer og høst.

– Det er klart jeg ble skuffet over å ikke få gå hele touren. Men jeg er glad for de løpene jeg får.

Karlssons store frustrasjon er at hun føler hun får for få sjanser til å vise seg frem som ski-løper. To renn har det blitt etter at hun ikke oppfylte alle krav i helseattesten.

FORNØYD: Johaug var meget fornøyd med egen innsats lørdag ettermiddag. Hun var best fra start til mål. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Kan være uenig, men samtidig forstå

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre i rennet lørdag. Hun var også ute en drøy måneds tid av samme grunn er som sin svenske kollega.

Hun har imidlertid forståelse for Karlssons frustrasjon og mener at det er en bra, fin og naturlig reaksjon at hun ønsker å gå flest mulig renn når svensken tross alt er toppidrettsutøver.

– Men akkurat det samarbeidet med helseteamet, det må man på en måte finne en god måte å få til å funke. Kanskje man kan være uenig, men samtidig forstå, sier Østberg.

PALLEN: Det ble en norsk knallåpning på Ski Tour. Therese Johaug vant foran Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Beste skøyteløpet i karrieren

Ingen skal beskylde Karlsson for at hun ikke forsøkte å prege løpet på hjemmebane. Hun sprengåpnet og etter 2,6 kilometer hadde hun andre beste tid bak Johaug. Men etter hvert raste svensken nedover resultatlistene.

Johaug fortsatte å fosse frem. Hun bare økte ved hver eneste passering. Hun brukte i underkant av 22 minutter på ti kilometeren og vant med det overlegent.

– Dette er det beste skøyteløpet i karrieren min. Jeg kjente at jeg hadde en utrolig god dag, jeg kunne bare mate på hele veien. Jeg hadde fantasisk gode ski. Det var utrolig moro å kjenne at jeg har utviklet meg teknisk og kapasitetsmessig, sier Johaug til NRK.

FULLSTENDIG OVERLEGEN: Therese Johaug gikk kanskje sesongens beste løp på åpningsetappen av Ski Tour. Det sier mye om tempoet på dagens ti-kilometer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Like bak utspilte det seg en nervepirrende kamp om de to siste pallplassene. Til slutt var det Heidi Weng som holdt stand foran Ingvild Flugstad Østberg. Det ble en drømmestart på touren sett med norske øyne.

– Er Ski Tour allerede avgjort?

– Nei, overhodet ikke. Det er ett av seks skirenn som er unnagjort i dag. Mye kan fortsatt skje, men jeg er veldig fornøyd med løpet i dag.

Trio jakter Johaug

Søndag er det klassisk jaktstart i Østersund. Der kommer i hvert fall en gruppe på tre løpere til å forsøke å ta opp jakten på Johaug. Weng, Østberg og Ebba Andersson går alle ut mellom 45 og 53 sekunder bak Dalsbygda-ekspressen.

Østberg er usikker på om hun kommer til å få noen hjelp av Heidi Weng underveis.

– Hvor irriterende er det å gå i ei gruppe der du trolig må gjøre jobben for alle?

– Jeg har vel gjort det i ti år, så jeg er vant til det. Det er lov å legge opp løpene akkurat som man vil, sier Østberg

– Jeg mener noen ganger at samlet sett hadde en gruppe gått fortere hvis man hadde jobbet enda bedre sammen, men det skal man få lov til å velge helt selv hvordan man gjør, så det er ikke noe å irritere seg over sånn sett, for da bruker man bare energi på det.