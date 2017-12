Kjempesmell for Arctic Race: Risikerer å miste alle stjernene

Sykkel-EM i Glasgow arrangeres fra 5. til 12. august neste år.

I UCI-kalenderen står Arctic Race of Norway oppført fra onsdag 8. til søndag 12. august – samtidig som mesterskapet i Skottland.

Landeveisrittet i EM går 12. august, samtidig som avslutningsetappen i Arctic Race of Norway. Dermed blir det umulig å kjøre begge ritt.

Kristoff dropper Nord-Norge

EUROPAMESTER: Alexander Kristoff på toppen av pallen i Herning i august i år. Foto: Henning Bagger / NTB scanpix

– Alexander selv har uttalt at han vil satse på EM, så han kommer til å kjøre der, sier sportssjef i sykkelforbundet, Hans Falk, til NRK.

Alexander Kristoff er regjerende europamester, og vil forsøke å beholde trøya i Glasgow 12. august.

– Det betyr mye for ham å forsvare trøya, sier Falk.

Det betyr at Kristoff dropper Nord-Norge. Han kan også dra med seg flere av de beste norske.

– Han ønsker et sterkt lag rundt seg, og kjører på lag med Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen. Det er naturlig at de blir med til EM. Jeg vet ikke hva de andre lagene gjør, men det er en uheldig kollisjon, sier Falk.

– Håper det løser seg

Sykkel-EM i Glasgow er en del av et større arrangement med flere europamesterskap. I tillegg til sykkel, arrangeres europamesterskapet i roing, turn, svømming, golf og triatlon.

Arctic Race of Norway arrangeres av franske ASO. Ettersom to ulike organisasjoner står bak, var ingen oppmerksomme på kollisjonen. Norges Cykleforbund måtte varsle ASO, og nå jobber de for å finne nye datoer for Arctic Race.

– Vi håper det løser seg, så vi får de største stjernene på start i EM. ASO har mye makt, så det kan være de får flyttet rittet, sier Falk.

Uansett om rittet flyttes, vil det kollidere med andre ritt.

Tour de France avsluttes 29. juli, halvannen uke før Arctic Race of Norway. Det vil derfor bli vanskelig å flytte rittet i Nord-Norge en uke framover. Helgen etter, 16.–19. august, er det Ladies Tour of Norway, som også skal sendes på TV 2.

Arctic Race of Norway ønsker ikke å kommentere saken.