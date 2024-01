Kjemper om sammenlagtseier i verdenscupen – kan bli vraket neste helg

– Det er deilig. Jeg kjenner at formen er bra, sier Erik Valnes etter å ha fulgt opp fredagens seier i klassisk sprint med en ny seier på 20 km klassisk fellesstart.

Den sterke innsatsen i klassisk gjør at 27-åringen fra Sørreisa fortsatt har en mulighet til å vinne verdenscupen sammenlagt, selv om han tviler.

– Jeg så på det i går. Det er fryktelig langt frem, sier Valnes.

MANNEN Å SLÅ: Harald Østberg Amundsen har en klar ledelse i verdenscupen etter sammenlagtseier i Tour de Ski, men Erik Valnes nærmer seg. Foto: Martin Schutt / AP

Etter de individuelle konkurransene i Oberhof, leder Tour de Ski-vinner Harald Østberg Amundsen med sine 1456 poeng. Valnes ligger 229 poeng bak, mens Pål Golberg er 393 poeng bak lederen.

Såpass tett at Amundsen på sin side ikke er fornøyd med de 54 poengene han fikk med seg fra lørdagens renn.

– Nei, jeg er jo ikke det. Når Erik er så sterk som han er, og går inn til seier i både sprint og distanserenn, så kniper han innpå i sammendraget. Jeg må gå raskt i skøyting neste helg, sier Amundsen.

Valnes vraket to ganger

Nettopp skøyterenn neste helg er et stikkord. Så langt i sesongen har nemlig den norske landslagsledelsen vært konsekvent i laguttak:

De har tatt ut de beste løperne ut fra hvor godt kvalifisert de er til den aktuelle distansen som står på programmet. Unntaket er løpere som har personlig friplass som regjerende vinner/leder av skandinavisk cup eller regjerende vinner/leder av verdenscupen.

Som vinner av skandinavisk cup sist vinter, hadde Harald Østberg Amundsen personlig friplass i alle verdenscuprenn før jul og kunne dermed gå alle renn.

SEIER 1: Fredag vant Erik Valnes sprinten i Oberhof. Foto: Martin Schutt / AP

Samtidig måtte Erik Valnes finne seg i å bli vraket til to distanserenn i fristil før jul.

Nå har Amundsen personlig friplass som sammenlagtleder i verdenscupen. Valnes – og for den saks skyld Golberg – er avhengig av landslagsledelsens tillit.

Så sent som fredag var Golberg, til tross for sin sammenlagtplassering, vraket fra det norske laget på den klassiske sprinten i Oberhof.

– Det har vært litt tungt å svelge, sier Golberg, som slo tilbake med en tredjeplass i lørdagens fellesstart.

SEIER 2: Lørdag vant Erik Valnes den klassiske fellesstarten i Oberhof. Foto: Martin Schutt / AP

– Skal slite med å rettferdiggjøre

Neste helg er to nye renn i sveitsiske Goms: Sprint i fristil og 20 km fellesstart i fristil.

Amundsen har friplass. Golberg ligger godt an, ettersom han vant et fristilsrenn i Gällivare før jul.

Valnes kan føle seg trygg på sprintlaget, men distanseløpet tviler han faktisk på at han får gå.

– Det er så mange gode skøytere i Norge at jeg tror jeg skal slite med å rettferdiggjøre å danke ut noen verdensklasseløpere, sier han ærlig til NRK.

Landslagssjef Ulf Morten Aune vil heller ikke gi Valnes forhåpninger.

– Dette er et uttak vi skal diskutere søndag og mandag. Utgangspunktet er at vi tar ut de beste til hver distanse, uavhengig av mulighetene i verdenscupen sammenlagt, sier han.

INGEN LØFTER: Men landslagssjef Ulf Morten Aune åpner for at sammenlagtstillingen kan påvirke laguttak resten av sesongen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Åpner døra

Samtidig utelukker Aune ikke at sammenlagtstillingen i verdenscupen kan bli tatt med i betraktningen.

– Hvis vi skulle tatt hensyn til verdenscupen sammenlagt tidlig i sesongen, hadde det jo blitt umulig for nye folk å få sjansen, fordi så mange nordmenn ligger godt an. Men når det går mot slutten av sesongen, vil vi vurdere å ta mer hensyn til hvem som kjemper sammenlagt, sier landslagssjefen til NRK.

Det kan være god nytt for Valnes, som tross alt er så god i skøyting at han gikk inn til andreplass på jaktstarten i Toblach under Tour de Ski.

Erik Valnes skal i det minste sørge for at landslagsledelsen vet hva han ønsker.

– Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å prate meg inn på noen ekstra distanser, sier han.