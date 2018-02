– I dag er jeg fornøyd, jeg overlevde. Jeg hadde dødsangst midt inni der, men nå har jeg en indre ro. Jeg er ferdig, og det er sykt deilig, sier Tiril Sjåstad Christiansen til NRK.

Som gullfavoritt endte OL-debuten med en niendeplass. Likevel var det en munter 22-åring som stilte til intervju rett etter finalen. Det virker nesten som det var noe som ikke stemte.

– Jeg er fornøyd, jeg overlevde

I andre runde av damenes slopestylefinale gikk det galt for det norske håpet. Hun hoppet for langt på sistehoppet, og landet i en sky av snø. Hun lå stille på sletta foran publikum, men reiste seg forholdsvis raskt.

– Å nei, nei, nei, kommenterte NRKs Peder Mørtvedt.

Det samme tenkte Christiansen selv.

– Jeg trodde at jeg skulle slå meg forderves. Da jeg så strekene forsvant under meg tenkte jeg «oi, oi, oi, hvordan skal jeg lande nå for ikke å skade meg?».

RAMLET: Tiril Sjåstad Christiansen falt i andre runde. Foto: Mike Blake / Reuters

Det klarte hun, og Christiansen fikk dermed lønn for treningstimene hun har lagt ned i forkant av mesterskapet. Hun er bare 22 år, men har en forferdelig skadehistorikk. I OL-finalen kunne hun fått en ny smell, men hun klarte å styre unna.

– Jeg fikk tilbake igjen for alle treningstimene på gymmen. Beina overlevde, sier hun.

OL endte med niendeplass for hun som var Norges kanskje sterkeste gullkort før OL. Likevel smilte hun bredt etter finalen.

– Vet du hva? Det går helt greit, jeg er kjempefornøyd. Jeg hater å tape, det er dritkjipt. Men i dag er jeg fornøyd, jeg overlevde, sier Tiril Sjåstad Christiansen til NRK.

– Det har vært beinhardt å komme hit. Det har vært mange nedturer, mye oppturer og mye fram og tilbake. At jeg i det hele tatt står her i dag hadde jeg aldri trodd. Derfor er jeg kjempefornøyd, og smiler fra topp til tå.

Resultater Ekspandér faktaboks Slopestylefinale, kvinner: Sarah Höfflin, Sveits 91.20 Mathilde Gremaud, Sveits 88.00 Isabel Atkin, Storbritannia 84.60 Maggie Voisin, USA 81.20 Johanne Killi, Norge 76.80 Yuki Tsubota, Canada 74.40 Katie Summerhayes, Storbritannia 71.40 Jennie-Lee Burmansson, Sverige 65.00 Tiril Sjåstad Christiansen, Norge 60.40 Devin Logan, USA 56.80 Emma Dahlstrøm, Sverige 52.40 Anastasia Tatalina, OUR 51.20

Tapte gullet på sistehoppet

For Norges andre gullhåp, gikk det heller ikke veien. Johanne Killi kjørte glitrende i siste runde, men falt på sistehoppet.

– Hadde hun landet, hadde hun tatt OL-gullet, sier NRK-ekspert Fritjof Fredricsson.

– Det er veldig kjipt. Det samme skjedde i X Games. Jeg skulle ønske at jeg klarte å lande, men jeg får ikke gjort noe nå. Jeg tror jeg kunne ha tatt gullet, men jeg vil ikke tenke på det nå, sier Killi til NRK.