– Det er helt håpløst! Han er altfor tidlig framme i tet, freste Dag Erik Pedersen like etter målgang.

Dimension Data kjørte opptrekk for Edvald Boasson Hagen, og Reinhardt Janse van Regensburg og Mark Renshaw kjørte alt de kunne for å få nordmannen i god posisjon.

Men plutselig satt Edvald Boasson Hagen først i feltet – 500 meter før mål.

– Han hadde ikke noe valg, han måtte kjøre. Å slå ut der og finne et hjul går ikke. Men timing er alt i en spurt, sier Pedersen.

Edvald Boasson Hagen stivnet og ble nummer 13.

– Det gikk ikke, men jeg prøvde i alle fall. Og jeg sitter ikke igjen med mye krefter etter spurten, som jeg har gjort før, sier Boasson Hagen til TV 2.

Kittel var sterkest

Timing hadde Marcel Kittel, som vant foran Arnaud Démare (FDJ) og André Greipel (Lotto-Soudal). Alexander Kristoff ble nummer fire.

– Det er helt ubegripelig for en akselrasjon han har, sier Pederseon om Kittels voldsomme spurt.

Torsdag var det første spurtetappe siden den dramatiske fjerdeetappen der Mark Cavendish smalt i bakken og Peter Sagan senere ble disket.

Dermed var sjansene større for norsk seier til Alexander Kristoff, men nok en gang ble det bare nesten for Katjusja-Alpecin-spurteren.

– Jeg følte meg bra, men det ble for langt frem. På de siste meterne funker det ikke helt, og det ble ikke helt perfekt i dag, sier Kristoff til TV 2.

Stake Laengen i brudd

Det tok fem minutter fra start før bruddet på den sjette etappen ble etablert. For andre dag på rad var det en nordmann i front; Tour de France-debutanten Vegard Stake Laengen (UAE) fikk med seg Perrig Quémeneur (Direct Energie) og Frederik Backaert (Wanty).

Bruddet fikk aldri den helt store avstanden ned til hovedfeltet, og med 2,9 kilometer igjen til målgang i Troyes ble trioen kjørt inn. Torsdagens etappe ble kjørt i temperaturer rundt 35 grader.

– Det var varmt i dag. Man merker at føttene blir varme og at de hovner opp. Det er hardt, men fordelen av å være i brudd er at du har bra tilgang på is og vann, sier Vegard Stake Laengen til TV 2.