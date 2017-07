Saken oppdateres!

Snaut 20 kilometer var kjørt av den 17. etappen av Tour de France da Marcel Kittel var en av flere ryttere som gikk i bakken. Han måtte bytte sykkel og fikk trøbbel med skoen, men viktigst av alt: kroppen fikk seg en smell.

Rundt 80 kilometer senere var det over for mannen i grønt. Han ga det et ærlig forsøk, men påkjennelsen ble for stor opp fjellet Col de la Criox de Fer (2067 meter over havet).

Dermed steg han av sykkelen, og med fire og en halv etappe igjen er touren ferdig for Marcel Kittel.

– Dette var fryktelig triste nyheter. Det har vært en trøblete dag for Kittel, sa NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg på NRKs radiosending.

Fem seire

Marcel Kittel kjørte i den grønne spurttrøya på onsdagens etappe. Den har han hatt siden den syvende etappen. Sunweb-rytteren Michael Matthews er ny mann i den grønne trøya.

– Vi skulle gjerne hatt en intens kamp helt til Paris, men vi så tidlig at Kittel hadde vondt i beina og i sårene han pådro seg, sier Stoltenberg.

Kittel har uansett levert en glitrende Tour de France; han har vært kongen i massespurtene. Tyskeren tar med seg fem etappeseire hjem til Tyskland. Han vant den andre, sjette, syvende, tiende og ellevte etappen.