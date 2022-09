Bryte-Thoresen kan endeleg få nye tenner – vurderer å takke nei

Det var i desember i fjor at brytaren Morten Thoresen, som for lengst er blitt kjend som tannlaus, mista si andre fortann under eit brytestemne på Lambertseter.

Etter som sesongen var i full fart framover, har ikkje Thoresen hatt tid til grundige tannlegebesøk.

No står berre VM att før sesongen er på hell.

KLAR FOR VM: Morten Thoresen. Her frå Fight Night i august. Foto: Helene Mariussen / NRK

Då har Thoresen endeleg tid til å setje seg tannlegestolen, men han er særs usikker på kva han skal gjere med dei to ledige plassane i front.

– Eg har fått beskjed om å setje inn to tenner, men for å vere heilt ærleg, er eg usikker å om eg skal gjere det eller ikkje. Eg har berre lyst på ei tann, men det går tydelegvis ikkje, seier Thoresen til NRK.

Heldigvis slepp Thoresen å tenkje på tannlegerekninga. Han har fått ein privat sponsor, som er særs oppteken av å hjelpe.

– Eg veit ikkje kva eg skulle gjort utan han. Han legg opp til at eg kan prioritere brytinga, og det finst jo aldri tid i løpet av eit år der eg kan leggje bryteskoa litt på hylla, seier Thoresen.

– Godt av tenner

Kirurg Shoresh Afnan, som har over 50.000 følgjarar på sin Instagram-profil, fortel at det var hell i uhell at duoen møttest – og no er blitt gode venner.

MAKE SMILE, NOT WAR: Kirurg Shoresh Adnan, her frå ein førelesing. Foto: PRIVAT

Han har gått inn som privat sponsor for brytaren, som vil seie at Thoresen slepp utgifter på over 100.000 kroner.

– Vi fekk ilt av oss då vi såg han den første gongen. Han var veldig lei seg, og visste at dette kom til å koste. Vi veit at den sporten han driv med, blir han ikkje rik av, seier Afnan til NRK.

Kirurgen tykkjer Thoresen er ein helt som går utan tenner, men er samstundes klar på at det er på tide å tette holet i front.

– Det er greitt å få litt tenner. Han er ung, har lyst til å smile og sjekke opp damer. Då trur eg at han har godt av å få litt tenner, seier Afnan til NRK.

Ein lang sesong står ved vegs ende. Arbeidet er gjort. No gjenstår årets høgdepunkt, VM i bryting, og Thoresen skal gi alt.

Han legg til at to tenner blir støypt opp, så får Thoresen bestemme når den eine tanna er på plass.

– Eg diggar Morten for det han er, og at han tør å bryte normene i samfunnet. Derfor kjem eg aldri til å forme avgjerdene hans, seier han og held fram:

– Det er han som bestemmer, men eg trur at i det han få på den eine tanna, så får han lyst på den andre også. Eg er ikkje bekymra, slik sett, seier han vidare.

Thoresen veit sjølv at noko må gjerast.

– Eg greier ikkje å bite gjennom mat, slik det er no. Om eg flirer når eg et frukostblanding, så sprutar det ut, for eg har jo framleis eit hol uansett om eg lukkar munnen. Det er heilt krise, seier han.

VINNARSKALLE: Thoresen gir alt på brytematta. Det resulterer ofte i slag, sprekker og blod. Foto: Helene Mariussen / NRK

Stor interesse

Fritida bruker kirurg Afnan på sosiale medium, og kikkar ein kjapt på kontoen, er den full av bilete og videoar med sensurert innhald.

PS! Åtvarar mot sterke bilete lenger nede i saka.

– Omtrent 40.000 av dei er studentar, som er oppteken av å lære, medan kanskje 10.000 av dei er «særingar», som finn nyting av å sjå på dette, seier Afnan.

Fleire av videoane er sett av over 100.000, og er videoar basert på saker med lærerikt innhald, slik at unge studentar, tannlegar, legestudentar og kirurgistudentar kan følgje med.

Han tykkjer det er fint å hjelpe andre som ikkje har dei same utdanningsmoglegheitene som i Noreg.

– Eg tykkjer det er kjekt, og eg vil at andre menneske skal lære, seier han.

VM i bryting går i Beograd i Serbia, frå 10. – til 18. september. NRK strøymer meisterskapen.