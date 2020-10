Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg må fokusere på klubben jeg er i. Er jeg i Bournemouth, så er jeg i Bournemouth. Jeg kan ikke si så altfor mye, fordi jeg er under kontrakt. Skal jeg svare ærlig, så har det vært de verste to månedene i livet mitt, men jeg kan ikke komme med noen grunn, sier Joshua King til TV 2.

Helt siden sommeren har King vært koblet bort fra Bournemouth, hvor han står med kun ett innhopp så langt denne sesongen.

– Min største kritiker

Onsdagens kamp mot Nord-Irland var dermed bare den andre kampen King startet siden juli. Spissen startet også for Norge i høstens første nasjonsligakamp mot Østerrike 4. september.

FORRIGE NETTKJENNING: Her scorer Joshua King fra straffesparket mot Everton og Jordan Pickford 26. juli. Foto: CATHERINE IVILL / Reuters

– Har du følt garantier fra andre steder, og så er du blitt låst som en brikke i spillet? Er det riktig forstått? spør TV 2.

– Nei. Det er noe helt annet. Mye verre. Jeg kan… Det eneste er at jeg savner å trene godt og spille fotball på det høyeste nivået. Jeg er min største kritiker når det kommer til det på fotballbanen, sier King.

– Mange dømmer ut ifra hva de ser i 90 minutter, men vet ikke hva som skjer i kulissene. Fotball er ferskvare. Dere kommer til å finne det ut en dag. Det garanterer jeg. Jeg kan bare ikke kommentere så mye nå, når jeg er hvor jeg er.

Det var en kamprusten King på Ullevaal onsdag kveld. Spissen lagde flere frispark enn målsjanser, men hans ene store mulighet kom i starten av 2.-omgang da spissen tvang frem en sterk redning.

Etter 65 minutters spill ble Bournemouth-spissen erstattet av Sørloth.

Avgjørelse fredag

Det er foreløpig uvisst om King fortsetter i Bournemouth eller ikke. Fredag 16. oktober er siste overgangsfrist for klubber internt i England.

– Helt ærlig så vet jeg ikke helt hva som kommer til å skje. Det er veldig mye som har skjedd, og hvis jeg hadde skrevet en bok om det som har skjedd de to siste månedene, så hadde det definitivt blitt en bestselger, sier King.

Onsdag fikk spissen altså tillit foran Alexander Sørloth, som til nå har vunnet plassen ved siden av Haaland.

Lagerbäck er først og fremst fornøyd med at King er i gang igjen.

– Det merkes at han ikke er helt i toppform, og skal jeg snakke for landslaget er det veldig viktig at vi har våre tre spisser i gang. Spesielt når vi spiller så tette kamper, sier Lagerbäck.