King vet hva som venter: – Litt stygge i måten de spiller på

Det er kun en måned siden Bournemouth-spissen sist fikk føle på hva duoen i midten bak hos nord-irene har å by på.

McAuley og Evans spiller nemlig også sammen i hjertet av West Bromwich-forsvaret. På The Hawthorns i slutten av februar, ble også hodesterke McAuley matchvinner mot King og lagkompisene.

– De er tøffe, store, duellsterke og litt stygge i måten de spiller på. De prøver å få deg til å miste fokus, men det er ikke noe jeg ikke er vant til. Jeg spiller mot gode stoppere hver eneste helg i Premier League, sier King til NRK.

Spilte med Evans

– Hvordan forsøker de å få deg til å miste fokus?

– De tråkker meg på hælene og slikt. Men det er sånn fotballen er. Noen stoppere er slik mens andre er litt «renere». Men det må vi tåle, sier King.

– Er disse to blant de verre?

– Tja, ja, det vil jeg kanskje si. Men de er også gode fotballspillere. Evans spilte jeg med i United, og han er god med ballen i bena. Og jeg har ikke så mye fokus på hvem det er jeg spiller mot – om det er Evans eller Kompany eller hvem det er.

DUELLSTERKE: Jonny Evans (fra venstre i hvite drakter), Gareth McAuley og Craig Cathcart i EM-duellen mot Wales i fjor sommer. FOTO: REUTERS Foto: Christian Hartmann / Reuters

Samtidig som King har stor respekt for duellstyrken til WBAs nord-irske duo, peker han på at hverken McAuley eller Evans er kjent for å vært hurtige. Det håper formspissen med 11 Premier League-mål denne sesongen å utnytte på et utsolgt Windsor Park.

– Vinner vi de to neste kampene, er det håp. Da er vi med igjen. Det er fullt mulig å slå dem vi møter nå og komme oss med i kampen om en VM-plass, sier King.

Debutant Lagerbäck

Norge vant 3-0 da de sist gjestet Belfast i 2012. Den gang debuterte siden så suksessrike Michael O'Neill som Nord-Irland-sjef. Søndag får Lars Lagerbäck sitt første møte med den norske nasjonalsangen på benken.

– Nord-Irland har gjort det veldig bra. Jeg er imponert over jobben treneren har gjort, og hvordan de har prestert som lag. I EM så jeg mange likheter mellom Nord-Irland og Island. Jeg har stor respekt for hva de har fått til, sier Lagerbäck, som også har merket seg lagets stopperduo:

– McAuley har gjort en del mål og er kanskje deres beste på dødball. Der er også Kyle Lafferty og den andre stopperen sterke.