Joshua King hadde to mål for Bournemouth i årets sesong før lørdagens kamp mot Manchester United, men like før pause økte han til tre på mesterlig vis:



Innlegget fra Adam Smith endte på brystet til King. På lekkert vis lot han ballen sprette før han vippet den over Aron Wan-Bissaka og banket ballen på volley til 1-0.

Den norske spissens tredje totalt mot sin tidligere arbeidsgiver Manchester United.

– En har lyst til å score hver kamp og jeg har spilt en del ute på siden og til venstre, men å få score seiersmålet føltes utrolig bra, sa King til BT Sports ifølge BBC.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dermed måtte Solskjær se sin tidligere elev frarøve ham poeng. Manageren så seg likevel nødt til å berømme Kings mål.

– Det var et stykke magi som vant kampen. Noen ganger må en bare ta hendene opp og si: Bra gjort, sa Solskjær om Kings scoring til BT Sports.

Det endte 1-0 og King sørget for at Bournemouth gikk forbi United på tabellen til en sjetteplass.

Solskjær angret på laguttaket

Det var et tamt Manchester United-lag i store deler av kampen. Først på tampen maktet Solskjærs menn å virkelig legge press på Bournemouth.

– Vi klarte ikke å få et mål og vi manglet kvalitet i perioder. Kanskje burde jeg ha startet med noen andre, sa Solskjær til BT Sports.

TUNG LØRDAG: Lørdagen endte ikke slik Solskjær ønsket. Bournemouth stoppet Uniteds seiersrekke. Foto: Mark Kerton / AP

Manchester United har vært i god form den siste tiden. Forrige gang de røde djevlene tapte var i starten av oktober mot Newcastle. Etter dette reiste laget seg og stod med tre seire og en uavgjort.

– En er alltid langt nede når en taper. Med tanke på formen vi har vært i, så håpte vi på tre poeng, sa Solskjær.

Bortelaget var utrolig nære en utligning da innbytter Mason Greenwood fikk skutt fra spiss vinkel. Men ballen smelte i stolpen og ut.

– Mason Greenwood var uheldig. Jeg har sett ham score flere av de enn han har bommet, sa United-manageren.

King-klasse

Det var en situasjon som tok oppmerksomheten først i den første omgangen.

Anthony Martial kom igjennom for United og det oppstod kontakt mellom franskmannen og hjemmelagets Jefferson Lerma. Umiddelbart reagerte Bournemouth-forsvarerne og anklaget United-spissen for filming.

Blir Martial tatt? - Bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Dommer Christopher Kavanagh lot spillerne gjøre seg ferdig og det hele endte med gult kort til Lerma og hjørnespark til bortelaget.



Hva storklubben selv mente, var hvert fall tydelig:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Like før pause var det duket for King-magi.

Et passivt United-forsvar lot nordmannen gjøre som han ville. En nydelig vipp fra nordmannen gikk over Wan-Bissaka, før han dunket ballen bak David De Gea i United-buret.

– Jeg fokuserte bare på målet, og visste ikke om noen var i nærheten av meg, men brukte tiden til å kontrollere ballen og treffe den rent, sa King etter kampen.

LEKEN: På akrobatisk vis sørget Joshua King for 1-0 til Bournemouth mot Manchester United. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

Etter 62 minutter kunne nordmannen ha puttet sitt andre. Men King kludret det til i det avgjørende øyeblikket og Solskjær kunne puste lettet ut.

Manchester United presset på for utligningen og kom til flere gode mugliheter, men det ble ikke flere mål.

Dermed endte kampen 1-0 til Bournemouth. Med det klatrer Eddie Howes menn opp til en sjetteplass med 16 poeng, tre poeng foran Manchester United på åttendeplass.