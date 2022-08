Wang Qiang strekker armene i været foran NRKs kamera noen sekunder etter målgang og holder opp tre fingre:

– Tredjeplass!

Den kinesiske sensasjonsmannen er strålende fornøyd etter å ha spurtslått Even Northug i kampen om den siste pallplassen under klassisksprinten i Toppidrettsveka. Han har med seg tolk hvor enn han drar, men blir stadig stødigere i engelsk.

– Jeg har tro på meg selv, sier Wang til NRK.

– Nå fokuserer jeg på treningen. Jeg tror jeg blir enda bedre til vinteren. De neste tre månedene skal jeg fokusere på treningen med teamet mitt, sier Wang, som reiser rundt med fysioterapeut og tolk, i tillegg til sin norske trener.

Roses av konkurrentene

– Han er megafarlig. Jeg har hatt en økt med ham tidligere i sommer og. Han er bra, og det synes jeg er jævla artig, sier Even Northug til NRK.

Strindheim-løperen var noen usle centimeter bak Qiang Wang over målstreken i Aure, og endte på den sure 4.-plassen. Selv om kineseren har begrenset erfaring med rulleskikonkurranser, viste han seg frem allerede fra start. Han hadde nest beste tid i prologen og sprengte feltet sitt i kvartfinalen.

– Han er usedvanlig god teknisk og har en veldig bra fart. Det er ikke så mange kinesere som går fort på ski. Så du blir litt sjokkert, men det er bare artig å se hva de har fått til med ham, sier Northug.

SPARRINGSPARTNERE: Pål Trøan Aune og Qiang Wang før premieutdelingen i Toppidrettsveka. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Erik Valnes vant klassisksprinten i Toppidrettsveka etter en monsterspurt opp den siste bakken. Pål Trøan Aune rakk akkurat ikke frem med foten, men endte på en 2.-plass foran treningspartneren Wang.

– Han er vanvittig sterk og han sa det for noen dager siden: «Vi skal til finalen, så skal jeg ta teten og du henge på». Og det ble jo det, smiler Aune til NRK.

– Han har noen x-faktorer som er vanvittig bra.

– Hva er de x-faktorene?

– Han kan stikke fra start. I dag får han 20 meter på 50 meter nedi svingen. Han kan gjøre forskjellige ting hele tiden, og i dag har det fungert veldig bra. Han begynner å se skummel ut, sier Aune.

TETT PÅ: Pål Trøan Aune (til venstre) misset akkurat på innslaget i tett kamp mot Erik Valnes. Rett i rygg på Aune ligger Wang, mens Even Northug ligger like bak Valnes. Foto: Claes-Tommy Herland/Norges Skiforbund / NTB

Treneren: – Smerte eksisterer ikke

Wangs norske trener, Lars Christian Aabol, mener kineseren har en helt egen evne til å ta til seg læring. Samt et våpen som gjør ham ekstra farlig når det drar seg mot målstreken hans:

– Hurtigheten hans. Han er helt ekstremt hurtig. Det hadde vært gøy å se de muskelfibrene under et mikroskop.

TRENER: Lars Christian Aabol var tidligere assistenttrener på det norske landslaget. Nå trener han Wang for Kina. Foto: Ned Alley / NTB

Aabol trekker i tillegg frem en annen egenskap som gjør ham spesielt lett å arbeide med:

– Det er den stå-på-viljen. Smerte eksisterer ikke. Det er gi gass uansett. Min jobb er å bremse, prøve å roe litt ned og være smart i treningsarbeidet.

Jobber mot VM

Snaut tre måneder før vintersesongen banker på døren, er Wang klar på at det er VM i Planica som er sesongens store mål. Kineseren mislyktes da han stilte til start i OL på hjemmebane i vinter. Han var det fremste medaljehåpet i skisporet og åpnet sterkt med femte raskeste tid.

Men han slet betydelig mer da han gikk skulder-til-skulder med konkurrentene. En vill manøver – som ødela løpet for Pål Golberg – sørget for at Wang ble diskvalifisert fra fristilssprinten i OL. Han var sønderknust.

Han fikk en slags oppreising mot slutten av sesongen. Først ble han med til finalen i Lahti i første konkurranse etter OL. Johannes Høsflot Klæbo vant i kjent stil, mens Wang gikk i mål som sistemann.

NRK-ekspert: – Han er litt uferdig

Da russerne var utestengt og store deler av det norske landslaget ute med sykdom fem dager senere, slo Wang for alvor til. Franske Richard Jouve tok seieren i Drammen. Nærmest fulgte kineseren.

Nå tror NRK-ekspert Torgeir Bjørn at han kan ta steget helt til topps:

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Han er en uhyre interessant løper med potensial til å kjempe om seieren i verdenscupsrenn i sprint til vinteren. Han har et såpass stort fartspotensial, og har i tillegg en god touch på skiene, så han klarer seg minst like bra på ski som på rulleski.

Bjørn peker samtidig på hva som skal til for å vinne renn:

– Han er litt uferdig når det kommer til å gå i felt, og mangler fortsatt litt erfaring med å spurte mot de beste i verden i felt. Der har han litt å hente.

PS! Maja Dahlqvist vant kvinnenes sprint i Toppidrettsveka. Hun spurtslo Ane Appelkvist Stenseth og Lotta Udnes Weng. Lørdag fra klokken 17.00 viser NRK 1 kvinnenes 10 kilometer og herrenes 15 kilometer fri teknikk fra Granåsen. Klokken 19.00 sendes jaktstarten.