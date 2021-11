– Mest av alt handler det om usikkerheten rundt hva som skjer om en av våre blir smittet der borte. All usikkerheten knyttet til isolasjon og karantene i Kina. Ingen av oss ønsker å utsette noen av våre for den usikkerheten, sier landslagssjef for hopperne, Clas Brede Bråthen, til NRK.

Han skulle egentlig sendt en utøver og en trener til kontinentalcuprennene i hopp i OL-anleggene kommende helg. Det samme skulle kombinertlandslaget.

– Det var en ekstremt kostbar tur, det er grunnen til at vi i utgangspunktet reiste med så få. Vi mente det var viktig for nødvendig befaring i forkant av OL, sier Bråthen.

– Du kan jo si det sånn at det er menneskelige hensyn som trumfer det å skaffe nødvendig informasjon om anlegget og delta i et internasjonalt hopprenn, noe som sitter langt inne for oss å ikke gjøre.

Bråthen forteller at Olympiatoppen avlyste turen i samråd med hopp- og kombinertlandslagene.

– Vi føler det har vært en åpen og god dialog. Inntil for to dager siden var planen å reise. Det har skjedd ting med utvikling og innhenting av informasjon av folk som har vært der nå nylig rundt hvordan det er å være der borte, sier Bråthen.

– Sitter langt inne

Landslagssjefen forteller at de gjerne skulle vært til stede for å befare anlegget. Siden beslutningen ble tatt nylig, har de derimot ikke har fått utrede hvilke konsekvenser det kan få at de ikke får reise dit.

ALVORLIGE: – Konsekvensene om noen blir smittet er alvorlige, sier sportssjef kombinert Ivar Stuan. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men Bråthen peker på at ingen norske hoppere har prøvd noen av bakkene.

– Men jeg føler vi er et system som er ganske gode til å forberede oss på uforutsette ting. Nå blir hele tilværelsen i OL mye mer uforutsett, men det er nå et valg vi har gjort. Og det står vi for uansett hvilke konsekvenser det gir, sier Bråthen.

– Har dere erfaringer med å komme til uprøvde bakker tidligere?

– Vi har dårlig og gode erfaringer med det. Det kan være kollektivt dårlige og gode erfaringer, og individuelt dårlige og gode erfaringer.

Sportssjef kombinert Ivar Stuan i Norges Skiforbund sier de lever greit med å ikke reise.

– Konsekvensene om noen blir smittet er alvorlige, sier han til NRK

Kina: Fører til utfordringer

UTFORDRINGER: Talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Zhao Lijian, sier den nye virusvarianter skaper utfordringer for gjennomføringen av OL i Beijing. Foto: Liu Zheng / AP

I Kina tror de den nye virusvarianten kan føre til utfordringer knyttet til forebygging og kontroll av viruset.

– Men siden Kina har erfaring med forebygging og å kontrollere koronaviruset, tror jeg fullt og helt at Kina vil kunne arrangere vinter-OL som planlagt, problemfritt og vellykket, sier talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, Zhao Lijian.

Vinter-OL i Beijing avvikles i perioden 4. til 20. februar neste år. Lekene blir avholdt i en lukket boble, ikke ulikt sommerens OL i Tokyo. De omkring 2900 utøverne må enten være fullt vaksinert eller være i en 21 dager lang karantene i Beijing i forkant av lekene.

Likevel er det foreløpig åpnet for tilskuere på arenaene, men ikke for andre enn folk som er bosatt i Kina. Det er ikke klart hvor mange det åpnes opp for på de enkelte arenaene.

JUBEL?: Det er foreløpig åpnet for tilskuere på arenaene, men ikke for andre enn folk som er bosatt i Kina. Foto: TINGSHU WANG / Reuters

– Et varsel

Virusvarianten omikron ble først påvist i Sør-Afrika 24. november og har den siste uken spredt seg til flere land i verden.

Den har ført til strengere innreiseregler i en rekke land. I Norge er det allerede innført strengere regler knyttet til omikron-varianten. Fredag ble det også innført nye nasjonale regler og anbefalinger knyttet til koronapandemien.

Landslagssjef Bråthen sier at de har hatt smittevern og utøvere og medarbeideres helse i hovedfokus under hele pandemien

– Vi har ikke slakket av på det ennå. Det kan se ut som ting strammes inn igjen, men for vår del føles det ikke som noe annet enn et varsel om at det er viktig å følge med, sier han.

Det samme sier Halvor Lea, medierådgiver i Olympiatoppen.

– Olympiatoppen har hatt veldig strenge rutiner hele tiden, og da samfunent åpnet opp igjen, beholdt vi rutinene. Vi styrer etter smittetall, ikke innleggelser. Vårt mål er å unngå smitte, som vi har klart på Olympiatoppen til nå, sier han.

United-kamp kan bli flyttet

Også utenfor Norge har den nye virusvarianten på ny skapt frykt for at koronaviruset skal gi idretten utfordringer.

Mandag meldte den britiske avisen The Telegraph at mesterligamøtet mellom Manchester United og Young Boys 8. desember kan måtte spilles utenfor England.

KAN BLI FLYTTET: 14. desember møttes Young Boys og Manchester United i Bern. Returoppgjøret kan bli flyttet ut av England. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Sveitsiske myndigheter har nemlig skjerpet innreisereglene og pålegger ti dagers karantene for personer som ankommer landet fra steder der omikronsmitte er blitt påvist. Lørdag ble omikronvarianten av koronaviruset oppdaget i England.

Dersom Young Boys ikke får dispensasjon fra innreisekarantene i Sveits, må kampen flyttes til et annet land om det skulle være mulig.

I Tyskland ønsker Bayerns regjeringssjef Markus Söder å stenge delstatens fotballstadioner helt for publikum på grunn av sterk smitteøkning, melder NTB.

Foreløpig har føderale myndigheter ikke kommet med forslag om begrensninger i forsamlinger.