– For en drømmedag. Det var dette jeg ønsket da jeg stod opp i dag morges, å stå med dere og si at det funket i dag, sier Kilde til NRK.

Han har aldri vunnet i Kvitfjell, men han har tatt to andreplasser der tidligere – senest lørdag.

Løypa kan ha vært en fordel for Kilde, med tanke på at det var muligheter for høy fart og ikke så veldig mye svinger.

Og Kilde fikk nettopp det. Høy fart og hadde god kontroll i løypa, med unntak av én sving. Det så ut til at han gjorde en stor feil da han havnet ute i nysnøen, men han hentet seg mesterlig inn.

– Det er ingenting som stanser Kilde! sa NRKs ekspertkommentator Lars Elton Myhre.

VANT: Aleksander Aamodt Kilde leverte varene i Kvitfjell. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er helt rart å tenke på, etter å kommet tilbake fra skade. Jeg så på alpint på TV i ett år, men så kommer jeg tilbake og føler meg bedre enn før skaden. Jeg har vært heldig, det flyter bra og jeg har folk som har støttet meg fra dag én, sier Kilde.

Med det vant han for første gang på hjemmebane.

Forholdene var meget gode i Kvitfjell. Det var kaldt, sol og blå himmel, noe minnet om forholdene fra fredagens utforrenn.

Sveitsisk stjerne skuffet

En av hans konkurrenter, Marco Odermatt, slet voldsomt i løypa. Han fikk ikke høy fart, og med 1.68 bak Kilde i Kvitfjell, kan han se langt etter sammenlagtseier i super-G.

– Jeg må vinne i dag hvis det skal avgjøres. Det ser bra ut, men jeg tar ingenting på forskudd, sa Kilde til NRK underveis i rennet.

– Jeg forventet ikke å slå Kilde her, men litt bedre hadde vært bra. Tiden min er veldig sakte på toppen, sa Odermatt, som også sa at han fikk litt problemer med vind forfra.

Selv om han var fornøyd, innrømmet han at det var litt for tøft i enkelte partier.

– Det var litt aggressivt. Jeg havnet litt bakpå, og jeg klarte ikke å henge helt med.

Vinner super-G-cupen

Nå vinner Kilde super-G sammenlagt. Han har vunnet fire super-G-renn denne sesongen.

Kilde vant også krystallkula i super-G-cupen i 2016. I 2020 vant han kula som vinner av sammenlagtcupen. I år blir det imidlertid Odermatt som tar den kula.

Også utforcupen er Kilde i førersetet til å vinne. Før det siste rennet leder han med 23 poeng på sveitsiske Beat Feuz.

Fartssesongen avsluttes i franske Courchevel 16. og 17. mars med utfor og super-G.