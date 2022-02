– Jeg stod opp og klikket på meg slalåmskiene og følte meg som en elefant.

Slik startet dagen for Kilde. Plutselig skulle den høye, store og sterke fartskjøreren, bli smidig og rask i slalåmløypa. Forrige gang han kjørte slalåm var for to år siden.

– Jeg kjørte vel ut av løypa fem ganger og tenkte: Hva gjør jeg her?, sier Kilde til NRK.

HØY FART: Det er i fartsdisiplinene utfor og super-G at Kilde er sterkest. Foto: Luca Bruno / AP

Lenge var det langt ifra sikkert at han skulle kjøre dagens superkombinasjon, men han trosset elefantfølelsen og bestemt seg for å gi superkombinasjonen en sjanse.

Og det angrer han nok neppe på, for det endte opp med OL-sølv.

– Jeg sa jeg til meg selv at vet du hva nå gir jeg det en sjanse og prøver å kjøre fort i utforen. Leder jeg utforen har jeg startnummer én i slalåmen, da er alle dører åpne, forklarer Kilde.

Og han ledet superkombinasjonen etter utfordelen. Men det var ikke med mye. 0,02 sekunder bak var kanadiske James Crawford. 0,75 sekunder bak var slalåmspesialist Johannes Strolz. Da var spørsmålet om ledelsen var stor nok.

Kilde kjørte inn til ledelse i utfordelen av superkombinasjonen. Du trenger javascript for å se video. Kilde kjørte inn til ledelse i utfordelen av superkombinasjonen.

– Mesterlig av Kilde

Som første startende i slalåmløypa stupte nordmannen ned de første portene. Han fant tidlig rytmen, og klarte å unngå de største feilene.

– Vi var jo i tvil om Kilde var kapabel til en slik omgang. Det er mesterlig av Kilde, med så dårlig treningsgrunnlag, kommenterte NRKs ekspert Lars Elton Myhre etter slalåmomgangen.

– Jeg bestemte meg bare for å ha det gøy i dag. Jeg hadde lite nerver i dag, og ville bare kose meg under fine forhold i sola. Vet du hva, dette var en fantastisk dag, sier Kilde.

OL-sølv betyr mye for Kilde Foto: FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP

Det holdt riktig nok ikke til gull. For Johannes Strolz kjørte raskest ned slalåmtraseen og kjørte inn til sitt første OL-gull.

– 75 hundredeler holdt jo ikke. Jeg skulle gjerne hatt 70 hundredeler til, men en sølvmedalje er helt fantastisk, avslutter Kilde.

Like bra gikk det ikke for Kildes kjæreste, Mikaela Shiffrin:

NRKs ekspert var utrolig imponert over Kildes slalåmomgang.

– Det er veldig imponerende. Når du er fartsløper med så mye krefter som han har, så er det litt bingo og det er så mange variabler. Det kan gå feil i hver eneste port, det er så fort gjort. Men Kilde beholdt roen, kjørte veldig jevnt og trygt og ga akkurat nok gass til at han fant flyten og var komfortabel, sier Myhre.

Kilde gliste stort når han skjønte at det gikk mot OL-medalje Foto: JORGE SILVA / Reuters

Reglene i superkombinasjonen er at det skal settes en lettere slalåmløype enn i et vanlig slalåmrenn. Det, blandet med godt føre og eksepsjonelle skiferdigheter, mener Myhre var avgjørende for at det ble sølv.

– Kilde er en så god skiløper, han kommer fra slalåm og var et fantastisk stort talent der også, men så har det blitt mindre fordi du ikke har tid til å trene alt. Hvis du hadde satt Kilde inn i en lett og flat slalåm mot hvem som helst i verden – så ville han kunne kjørt bestetid. Sånn er det.

Som far, så sønn

Raskest av alle i dag var Johannes Strolz. Spoler man tiden tilbake til i fjor sommer var det nok veldig få som trodde at østerrikeren skulle stå som igjen som olympisk mester. Etter mange dårlige resultater havnet han utenfor det østerrikske landslaget, og måtte fikse alt selv.

– Reisen hit har vært lang, mange tøffe stunder og nedturer, sier Strolz til NRK mens han tørker tårer.

Etter hvert fikk han trene med det tyske landslaget, men han måtte preppe alt av ski selv. Han var sin egen servicemann.

Johannes Strolz tok til tårene etter OL-gullet. Foto: JORGE SILVA / Reuters

Nå har han kopiert sin far, som vant OL-gull i samme øvelse i 1988 i Calgary.

– Familien min har alltid trodd på meg, og de har den største æren for denne medaljen. Jeg er bare så takknemlig, sier Strolz.

Måten Strolz kvalifiserte seg til lekene skjedde også på et spektakulært vis. Med startnummer 34 kjørte han inn til sjuende bestetid i første omgang i slalåmrennet i Adelboden. I andre omgang kjørte han best av alle, og tok sin første verdenscupseier.