Kilde og Shiffrin analyserer hverandre: – Elsker når han har kommentarer til meg

Om noen kan kalles et «superpar» i alpinverden, så er det Aleksander Aamodt Kilde og Mikaela Shiffrin.

Amerikanske Shiffrin har for lengst skrevet seg inn i historiebøkene med sine 70 verdenscupseiere, fire VM-gull og to OL-gull. Kilde ble satt ut av skade i fjor, men tok hjem krystallkula – verdenscupen sammenlagt – sesongen før.

Og når de to har funnet sammen, så skulle det vel bare mangle at de deler både tips og erfaringer med hverandre?

– Har et øye som veldig få har

Og det gjør de. Én av måtene de gjør dette på er rett og slett å analysere videoer av hverandres skikjøring.

– Jeg kommer kanskje med noen tips som jeg ser at hun kan få til. Nå begynner jeg også å kjenne henne såpass godt at jeg vet hva hun er kapabel til å gjøre, sier Kilde til NRK.

GODT HUMØR: Kilde var på plass i Sölden, selv om han valgte å stå over verdenscupåpningen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Men det gjelder ikke bare den ene veien. Shiffrin har også kommentarer til nordmannens skikjøring, noe som kan komme godt med ettersom Kilde sier hun er «mye bedre teknisk» enn han selv.

– Hun har et øye som bare veldig få har, og en forståelse for ski som for min del er helt rått å kunne høre på og få innblikk i, forteller Kilde.

I tillegg mener han at det viktigste oppi det hele er at de, som toppidrettsutøvere begge to, forstår hverandres liv.

Elsker Kildes kommentarer

For når sesongen er i gang ser de hverandre lite, ettersom kvinnene og mennene som regel konkurrerer ulike steder. Men da amerikaneren vant årets første verdenscuprenn i Sölden, var Kilde på plass.

SEIERSKLEM: Kilde tok imot Shiffrin med en klem etter seieren. Foto: Torstein Bøe / NTB

På spørsmål fra NRK om hvordan videoanalysene hjelper henne, svarer Shiffrin at det først og fremst er kult at han ønsker å gjøre det.

– Han setter pris på det jeg kanskje vil si om hans løp, og jeg elsker det når han har kommentarer til meg – fordi skikjøringen hans er utrolig, svarer Shiffrin.

At hun kan snakke med han om jobben og få forståelse tilbake er viktig.

– Vi kan selvsagt snakke om andre ting, men det er veldig viktig for meg å kunne snakke om skikjøring også og føle den motivasjonen. Og det gir han meg, så det er kult, sier Shiffrin.

Ikke «Netflix og chill», men ...

PANGSTART: Shiffrin kunne juble etter storslalåmseieren i Sölden. Foto: Johann Groder / AFP

Siden både Kilde og Shiffrin er alpinister i verdensklasse allerede, så er det noe begrenset hvor mange «aha»-opplevelser de får av hverandres videoanalyser. Selv om det alltid er noe man kan bli bedre på.

– Jeg begynner jo å bli erfaren selv, så for min del så ser jeg jo litt hva jeg må bli bedre på. Men hun har kanskje en litt annen vinkling på det og kommer med noen ord og uttrykk som jeg ikke har tenkt på før som er litt sånn «aha, det gir mening». Så det går begge veier. Vi er et godt team.

Kilde kaller det uansett en «utrolig positiv greie», og sier at de to koser seg med å gi tilbakemeldinger og hjelpe hverandre på veien.

– I stedet for «Netflix og chill» så blir det mer «videoanalyse og chill», er det ikke det man sier da? sier Kilde og ler.