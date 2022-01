Kilde mot ny seier: – Et av de største målene

Kilde leder rennet foran sveitserne Marco Odermatt og Beat Feuz når de 30 beste har kjørt.

– Det er en vanvittig god følelse. Å slå Feuz i Wengen setter jeg høyt på lista. Det er en av klassikerne, et av de største målene, sier Kilde til NRK.

Kilde var kun raskest i de nederst partiene, men jevn kjøring hele veien ga en god grunnmur for seier. NRKs kommentator Thomas Lerdahl mener Kilde leverte et formidabelt renn.

– Han er egentlig bare raskest mellom to punkter i dag, utover det pusler han det sammen, og i sum er det ingen som er raskere i Wengen, sa kommentator Thomas Lerdahl på NRKs sending.

– Han gjennomfører et løp uten feil i dag. Den skal bli vanskelig å slå, sa ekspert Lars Elton Myhre.

– Det var nesten et plettfritt løp. Jeg hadde et par sånne smårusk, men ellers føltes det vanvittig bra, sier Kilde selv.

SEIER: Aleksander Aamodt Kilde kunne juble for nok en seier. Foto: Luciano Bisi / AP

Slo tilbake

Kilde kunne torsdag vunnet sitt fjerde super-G-renn på rad, men sveitsiske Marco Odermatt tok fra han den muligheten. Også fredag så det ut som at sveitseren kunne slå Kilde, men han endte til slutt 19 hundredeler bak.

– Det er alltid nervepirrende, det er helt vanvittig. Hundredelsløp fra topp til bånn. Jeg vet at han er god i bånn, da dunket hjerte godt, sier Kilde.

Kilde har hatt en strålende sesong til nå og sto med seier i fem av de åtte siste fartsrennene. Han leder super-G-cupen og holder 2.-plassen i totalcupen bak suverene Odermatt.

Det er nytt utforrenn i Wengen lørdag. Etter det venter to utforrenn i Kitzbühel før OL, der Kilde er storfavoritt i fartsdisiplinene, står for tur.

– Det lover så fryktelig godt for det som kommer. Kilde er i en forrykende form, sa Lerdahl.

Prøvekjører kjørt ut

Starten i Wengen ble utsatt ned nesten 15 minutter etter at den første prøvekjøreren kjørte ut og måtte hentes av helikopter.

Det har gjennom uka vært store spørsmål om Vincent Kriechmayr skulle få starte rennet. På grunn av koronasmitte i det østerrikske laget fikk han ikke delta i noen av de offisielle prøveomgangene, som utøverne normalt må gjennomføre for å delta i selve rennet.

Arrangøren valgte derimot å gjøre et unntak for Kriechmayr, som fikk sin egen prøveomgang like før start av fredagens renn. Han valgte derimot å hoppe ut av løypa helt fra start, men siden han brøt startporten, ble han registrert med en gjennomført treningsomgang.

I rennet gikk det derimot ikke veldig bra for Kriechmayr, som ligger på 12.-plass når 25 har kjørt.