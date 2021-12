Vincent Kriechmayr ledet komfortabelt før Kilde, med startnummer elleve, kjørte utfor bakken i Bormio. Bæringen hadde «grønne tider» hele veien og kjørte inn til en soleklar ledelse 85 hundredeler foran østerrikeren.

Ingen klarte å matche nordmannen og Kilde ser ut til å ta sin tredje strake super-G-seier i verdenscupen.

– Det var en fantastisk runde. Det gikk etter planen i dag, sa Kilde til Viaplay etter rennet.

– Jeg er smart der hvor man skal få med seg fart. Jeg traff bra der og fikk med meg mye fart. Så tok jeg mye tid i bunn der og, sa han videre.

Kilde sto med to strake super-G seiere fra Val Gardena og Beaver Creek før dagens triumf.

– Ren utklassing av Kilde. Verdens beste super G-løper, sa Viaplay-ekspert Marius Arnesen om løpet.

OFFENSIV: Aleksander Aamodt Kilde kjørte offensivt og tok en overlegen seier. Foto: Giovanni Maria Pizzato / AP

Supertid

Alpinesset kjørte inn til supertiden 1.27,95. Østerrikerne Raphael Haaser og Vincent Kriechmayr fulgte på plassene bak.

I 2019 ble Kilde nummer to i italienske Bormio i samme disiplin. Den gang var det Dominik Paris som vant foran Kilde.

Nordmannen har hatt en kanonstart i comebacket etter sist sesongs kneskade. Han står med fire verdenscupseiere etter tilbakekomsten.

Det klaffet ikke like bra for Kilde under gårsdagens gjennomkjøring i Italia. 29-åringen ble nemlig bare nummer 14 da alpinistene kjørte gjennom løypene i Bormio tirsdag. Nordmannen var hele 2,64 sekunder bak sveitsiske Niels Hintermann.

Sejersted langt bak

Adrian Smiseth Sejersted sto over tirsdagens trening for å spare krefter til dagens super G-renn, men det klaffet ikke like godt for 27-åringen onsdag ettermiddag.

Bærumsgutten hang godt med i starten, men tapte mye tid i midtpartiet. Sejersted slet med timingen, og var hele 3,38 sekunder bak Kilde i mål.

De norske og resten av feltet skal kjøre super-G på samme sted også torsdag. Torsdagens konkurranse er stedfortreder for Lake Louise som måtte avlyse sitt super-G-renn tidligere denne sesongen.

Henrik Røa slet stort og kjørte inn til sisteplass, hele seks sekunder bak lagkameraten på toppen av pallen.