På to dager i Beaver Creek har Aleksander Aamodt Kilde virkelig vist at han er tilbake på topp, etter skaden som holdt han borte fra konkurranse i nærmere ett år.

Fra startnummer 19 kjørte han seg opp til topps. Han var en hundredel bak østerrikske Matthias Mayer etter den første mellomtiden, men så lyste det grønnere og grønnere nedover løypa.

I mål knuste han tiden til østerrikeren og var hele 66 hundredeler foran.

– Den her var vill ass. Er det mulig. Jeg var litt utbrent fra i går, men det bare kjentes så bra ut da jeg kjørte. Den her er til Kjetil, for å si det sånn, sier Kilde til TV3.

For til tross for skade, hadde Kjetil Jansrud en finger med i spillet.

Rennet pågår fortsatt, men de antatt beste løperne har kjørt.

Jansrud bidro fra hotellrommet

For etter fallet i super-G-rennet måtte Jansrud forbli på hotellrommet under utforen. Men landslagstrener Steve Skavik kunne fortelle at han likevel bidro til laget.

SKADET: Jansrud skadet kneet da han falt under fredagens super-G Foto: Robert F. Bukaty / AP

– Utrolig bra kjørt av Kilde i dag. Og så har vi Kjetil med fra rommet som gir tips til både trenere og løpere. Så det er utrolig bra, sa Skavik på TV3s sending.

Kilde bekreftet også til TV3 at han hadde sett en melding fra Jansrud før han kjørte.

Helgen i Beaver Creek har vært en berg-og-dalbane av følelser for det norske laget. For samtidig som Kilde vant sin første verdenscuprenn etter skaden, ble han preget av fallet til lagkameraten og uvissheten som fulgte.

Jansrud ble fraktet til sykehus etter fallet, og lørdag morgen bekreftet Skiforbundet skade i kneet til alpinisten.

– Vi har foreløpig fått konstatert skade på korsbånd og innvendig sidebånd. Kjetil reiser hjem med laget mandag, der vil han få en ny vurdering, sier alpinlandslagets lege Marc Strauss i en pressemelding.

Topp ti igjen

I tilegg til lørdagens norske seiersmann, stod det to andre nordmenn på start. Adrian Smiseth Sejersted leverte nok en god prestasjon i USA, og fra startnummer 31 kjørte han seg opp til tiendeplass. Hans andre topp ti plassering i løpet av verdenscuphelgen i Beaver Creek.

For Henrik Røa gikk det noe tråere. Tiden raste fra 26-åringen nedover i løypa, og han la seg på en foreløpig sisteplass etter sin gjennomkjøring. Røa endte til slutt som nummer 47.