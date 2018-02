Kilde etter hekten: – Jeg trodde jeg brakk armen tvers av

Det gikk et gisp gjennom publikum idet Aleksander Aamodt Kilde hektet armen fast i den ene porten, med en fart på 100 kilometer i timen.

– Jeg skvetter innmari. Jeg trodde jeg hadde passert porten, men så plutselig var den rundt armen min, sier Kilde til NRK.

– Ble du redd?

– Jeg ble ikke redd, men bare overrasket og nysgjerrig på hva som egentlig skjedde. Jeg mister følelsen i armen, så jeg trodde faktisk jeg brakk armen tvers av. Du kjenner ingenting når du kjører nedover.

Til tross for den stygge hekten, fullførte Kilde løpet og kjørte ned til en 13.-plass. Og mye tyder på at armen er god behold.

– Det er ikke så ofte det skjer at man kjører hånden inn i porten, men når du treffer nervebanen blir den helt øm og doven. Nå kjenner jeg den da, så nå er alt bra. Den er bare litt sår, sier Kilde, som også skal kjøre storslalåm på søndag.

– Det er litt sånn det har gått i hele år

Kilde har fått en trå start på OL, og var tydelig skuffet etter torsdagens super-G.

SÅR ARM: Aleksander Aamodt Kilde Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det ble mye tull underveis. Jeg kommer greit i gang, tidsmessig også, når jeg ser tiden da jeg kommer i mål.

– Det er litt sånn det har gått i hele år. Det vanskelig å finne flyten, når det går så trått som det har gjort. Jeg får bare se framover og prøve å nullstille litt etter OL. Det er ikke så lett, men jeg skal prøve så godt jeg kan.

– Uten uhellet, hvor på resultatlisten tror du du ville ha havnet?

– Jeg lå vel an til topp fem. Det er vanskelig å si. Jeg hadde en feil helt på slutten også, som kostet meg mye.

Fikk seg en smell

Sportssjef i alpint, Claus Ryste håper og tror det ikke er noen grunn til bekymring etter smellen til Kilde.

Sportssjef i alpint Claus Ryste. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg tror nok den blir vond, men håper ikke det blir noe mer enn det. Det vil vi vite litt senere i dag. Han har blitt undersøkt av helsepersonell som sier at han fikk seg en real smell. Jeg håper og tror at det går bra.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du så hekten til Kilde?

– Jeg tenker først og fremst på at det er fryktelig synd for Alex. Løpet hans ryker jo, også håper man at han ikke har blitt skadet. I super-G må man satse for å vinne. Det gjorde guttene våre, og da blir risikoen høy for feil. Dessverre skjedde det med han i dag, sier Ryste.