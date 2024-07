KFUM sjokkerte Molde – utrolig rekke fortsatte

KFUM Oslo tok en svært overraskende 3-2-seier borte mot Molde lørdag kveld.

Matchvinner Johannes Nuñez er i fyr og flamme om dagen, og scoret enda en gang på bortebane. Det var den syvende bortekampen på rad med scoring for spissen.

– Syv på rad ja. Folk sier det er historie. Første sesongen min i Eliteserien, så å skape historie er veldig stort for meg, sier Nuñez til NRK.

Men det var Molde som tok ledelsen ved Mathias Fjørtoft Løvik etter 20 minutter.

Kun to minutter senere svarte KFUM. Håkon Hoseth avsluttet fra skrått hold, via rumpa til Petter Nosa Dahl og i mål.

Og KFUM ga seg ikke med det. Ayoub Aleesami steg til værs på en corner fra Robin Rasch og headet bortelaget i ledelsen.

Oslo-laget var nære på å øke ledelsen flere ganger tidlig i andreomgang, blant annet da Simen Hestnes skjøt via en Molde-spiller og i stolpen etter 63 minutter. Men i stedet for at Oslo-laget skulle doble ledelsen, utlignet Magnus Wolff Eikrem for Molde bare sekunder senere. Dermed stod det 2-2.

Hjemmelaget hadde flere sjanser til å ta tilbake ledelsen sent i omgangen, men igjen var det i andre enden det smalt.

KFUM kontret på nydelig vis. Teodor Berg Haltvik hadde et nydelig forarbeid, før han spilte frem Johannes Nuñez. Spissen gjorde ingen feil alene med keeper.

Dermed kan KFUM gå inn i lørdagskvelden som nummer seks på tabellen. Molde er nummer tre, åtte poeng bak serieleder Bodø/Glimt.