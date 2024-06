Det var en skuffet Roman Jaremtsjuk som møtte NRK etter kampen. Midt i EM-sorgen tok han seg tid til å sende et budskap i retning Norge.

– Nordmennene hjelper oss veldig, så tusen takk til folket.

UTE AV EM: Selv om Ukraina nå røk ut av EM, tar Jaremtsjuk med seg et mål fra kampen mot Slovakia. Foto: Sondre Skandsen / NRK

For perioden 2023-2027 er det politisk enighet på Stortinget om en femårig støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner.

Ifølge tall fra UDI fra januar 2024 hadde 72.000 ukrainere søkt om beskyttelse i Norge siden krigens utbrudd.

Jaremtsjuk benyttet også anledningen til å takke Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Han er vår leder, så jeg håper vi også ga ham noen gode følelser.

Selve kampen endte 0-0, og Belgia gikk med det videre. Ukraina på sin side ryker ut med fire poeng. Slovakia og Romania spilte også uavgjort i sin kamp, og gikk med det videre til sluttspillet.

ROMANIA GIKK VIDERE: De rumenske spillerne kunne slippe jubelen løs etter avansement fra gruppespillet. Foto: Wolfgang Rattay / Reuters

Laser i øynene

Underveis i kampen var det en gammel plage som stjal fokus.

– Det er helt katastrofe.

Det sa NRKs fotballekspert Åge Hareide etter det ble brukt laser fra tribunen i den første omgangen mot Belgia-spillerne.

Da Belgias stjerne Kevin De Bruyne skulle ta frispark mot Ukrainas mål, var laseren tydelig synlig i ansiktet. De ukrainske supporterne sto bak målet og trolig var det en av dem som lyste med laser mot ham.

BLE LYST PÅ: Belgias Kevin De Bruyne ble flere ganger observert med laser i ansiktet. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

– Der var det gamle lasertrikset, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Hareide sammenligner handlingen med banestorming.

– De skal rett ut av tribunen om de blir identifisert, sa han.

De Bruyne ble tydelig frustrert av saboteringen og veivet med armene mot dommeren.

I studiosendingen etter kampen var Hariede svært tydelig på hva som må gjøres.

– De må være mye hardere, dømme dem og få dem bort fra arenaen. De er der ikke for fotballens skyld, de er der for å sabotere fotballen, sa Hareide.

NRK har vært i kontakt med Uefa, som opplyser at de vil behandle saken om det blir levert inn klager på hendelsen i etterkant av kampen.

Det var ikke den eneste gangen at laseren skulle bli synlig i løpet av den første omgangen.

Mot slutten av den første omgangen leste speakeren opp en advarsel:

– Vennligst respekter spillerne. Bruk av laser er strengt forbudt.

Sikkerheten under EM har blitt kritisert flere ganger. NRKs fotballekspert Carl Erik Torp mener at det blir vanskelig å stoppe all form for ulydighet blant publikum.

– Det går på ren folkeskikk, sier han om laserpekingen.

GULE VESTER: Torp mener det ikke bare er arrangørens ansvar å stoppe publikums laserstråler. Foto: Leon Kuegeler / Reuters

Tett gruppe

Det var helt åpent i gruppe E der alle lagene sto med tre poeng før siste gruppespillsrunde.

Til pause sto det uavgjort i begge gruppespillskampene.

I den andre omgangen måtte Ukraina frem i banen og ta større sjanser. Da åpnet rommene seg for Belgia uten at de klarte å benytte seg av mulighetene.

Ingen av lagene fikk imidlertid åpnet målkontoen.

SKUFFET: De ukrainske spillerne måtte innse at fire poeng ikke holdt til avansement. Foto: Ariel Schalit / AP

– Det er sjelden man ser et mer elsket landslag enn denne utgaven av Ukraina, sa NRKs fotballekspert Aleksander Schau etter kampen.

Belgia ble med det gruppetoer og skal nå møte Frankrike i åttedelsfinalen.

Etter kampen ble det stor pipekonsert fra Belgias supportere på stadion. Spillerne kom heller ikke for å takke dem.