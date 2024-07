Kerr om Ingebrigtsens superløp: – Jeg er ikke bekymret

Avbrøt brettseiling-race

Dagens konkurranser i kvinnenes brettseiling ble avbrutt onsdag, etter at vinden forsvant under det som ble en utmattende time for de olympiske seilerne utenfor Marseille, melder Reuters.

Mina Mobekk deltar i denne grenen for Norge.

Det utviklet seg etter hvert til et ganske seigt race, der flere av brettseilerne falt av og måtte «pumpe» brettene sine for å drive seg fremover. Til slutt, etter at Israels Sharon Kantor hadde ledet mesteparten av etappene, valgte arrangørene å avbryte. Den vil ikke bli kjørt på nytt onsdag, skriver Reuters. Mennenes maraton skulle også finne sted onsdag, men ble utsatt på grunn av de dårlige vindforholdene.