Kenyansk OL-vinner i maraton med positiv dopingprøve

32-åringen ble den første kvinnen fra Kenya til å vinne et OL-gull i maraton. Hun er også regjerende vinner av London Maraton.

UTESTENGT: Rita Jeptoo testet positivt i 2014. Foto: Elise Amendola / Ap

Ifølge det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) testet hun positivt i en test tatt utenfor konkurranse mens hun oppholdt seg i hjemlandet.

Bekrefter brudd på dopingreglementet

– Vi kan bekrefte at det er opprettet en sak for brudd på dopingreglementet mot Jemima Sumgong. Dette var et ledd i programmet ved å teste eliteløpere som er støttet av Abbott World Marathon Group utenfor konkurranse.

– IAAF vil ikke komme med ytterligere kommentarer før det er konkludert, heter det i en uttalelse.

Sumpongs positive test fyrer opp under mistankene om at friidretten i Kenya er alt annet enn ren.

Sliter med dårlig rykte

Sumpongs tidligere treningskamerat, Rita Jeptoo, avga i 2014 positiv dopingprøve. Hun er ilagt fire års utestengelse for bruk av EPO.

Jeptoo ble regnet som verdens beste kvinnelige maratonløper og kunne blant annet se tilbake på to seirer i Chicago maraton og én i Boston maraton .

Sist sommer hevdet den tyske TV-kanalen ARD og den britiske avisen Sunday Times at doping er hverdagsmat ved treningssenteret i Iten der de kenyanske toppidrettsutøverne trener.

Bakgrunn: Sjokkbilder i dopingdokumentar - her settes sprøytene