Kenneth Gangnes legger opp: – Det er vemodig

– Det er vemodig. Det er med veldig blanda følelser at jeg sier stopp. Jeg føler en form for lettelse, men samtidig er det tungt å gi fra seg drømmene. Jeg gir meg ikke uten å ha prøvd, men det nyttet ikke lenger, sier Kenneth Gangnes i en pressemelding.

Nordmannen har blant annet et laggull fra skiflyvnings-VM i 2016. Han er blitt nummer tre i verdenscupen sammenlagt og har også et individuelt VM-sølv i skyflyvning.

Dessverre har han slitt med skader i lang tid. I 2017 måtte han opreres etter å ha røket korsbåndet.

– Ting bare sviktet

Ganges' beste resultat i et verdenscuprenn er seieren på hjemmebane i Lillehammer tilbake i 2015. Totalt har han ni pallplasseringer i verdenscupen. Gangnes tok avgjørelsen forrige uke.

– Når du ikke får beina til å bli helt hundre, ser jeg ikke poenget i å fortsette. Å slure rundt på 90 prosent gjør at jeg ikke kommer tilbake på det nivået som jeg ønsker. Faren er for stor til at det skjer noe nytt med kroppen, føler jeg. Helsa er ganske bra nå, og jeg er i full trening, men det føles ikke 100 prosent ut. Det er fortsatt enkelte ting som kroppen reagerer på, forteller Gangnes.

Gangnes har lenge slitt med kneet. Korsbånder har røket flere ganger, men til slutt var den en lårskade som gjorde at han bestemte seg for at nok er nok.

– Det oppsto en uvisshet siden vi aldri helt fant ut hva som hemmet låret. Jeg forsto hvor sårbart ting er. Det var noe med muskulaturen i låret. Alt gjorde dritvondt. Plutselig slet jeg med å gå i trapper. Ting bare sviktet, og jeg følte meg ganske dårlig, sier Gangnes.

Ønsker Gangnes med videre

Landslagstrener Alexander Stöckl fikk beskjeden for noen dager siden. Han syns det er trist å miste en av sine utøvere, men skjønner samtidig avgjørelsen.

Han roser særlig måten Gangnes har opptrådt på som en del av laget.

– Han har levd etter våre verdier på beste måte, og jeg ønsker Kenneth lykke til i en ny fase i livet. Jeg håper selvfølgelig at han fortsatt vil være en del av hoppfamilien og bidra med sin solide kompetanse, sier Stöckl.