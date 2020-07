Carlsen knuste Gelfand

Magnus Carlsen kjørte over Boris Gelfand i den fjerde runden av Legends of Chess fredag. Verdensmesteren avgjorde kampen med seier i tre strake partier.



Legends of Chess innledes med grunnspill der alle møter alle i løpet av ni dager. Hver duell består av fire hurtigsjakkpartier og eventuell avgjørelse i armageddon. De fire beste tar seg til semifinaler. Både i semifinalene og finalen spilles det best av tre kamper.