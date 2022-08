Keepertabbe og rødt kort da Leeds banket Chelsea

Chelsea startet best, men en keepertabbe fra Edouard Mendy ga blod på tann for Leeds. Sisteskansen prøvde å drible Brenden Aaronsen, men amerikaneren lot seg ikke lure, snappet ballen og trillet inn 1-0. Superduoen Jack Harrison og Rodrigo, som stod bak det meste for hjemmelaget, puttet på til 2-0 og 3-0 etter henholdsvis 37 og 69 minutter. En marerittaktig dag for Chelsea ble kronet med rødt kort for stjernestopperen Kalidou Koilibaly sju minutter før full tid.