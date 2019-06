Keeperlegenden Ravelli hyller Lindahls strafferedning: – Like viktig som min i 94'

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var en fantastisk redning, sier Thomas Ravelli til NRK.

Det sier den svenske keeperlegenden om Hedvig Lindahls strafferedning på stillingen 1-0 til Sverige i VM-åttedelsfinalen mot Canada.

Ravelli vet ett og annet om å redde straffer. I VM i 1994 sendte han Sverige til semifinalen på bekostning av Romania da han, med en utrolig énhåndsredning, slo unna Miodrag Belodedicis straffe i straffesparkkonkurransen.

MATCHVINNER: Thomas Ravelli sendte Sverige til semifinale i VM i 1994 med denne redningen i straffesparkkonkurransen mot Romania. Foto: REUTER / NTB scanpix

Han nøler ikke med å karakterisere Lindahls strafferedning som like viktig for det svenske landslaget.

– Spillerne hever seg et nivå. Laget får mer energi. Redningen gjorde noe for hele laget, ikke bare Hedvig.

Hadde studert straffeskytteren

I intervjuet etter kampen kunne Lindahl avsløre at hun har studert hvor Janine Beckie pleier å skyte.

– Hun satte straffene der under Algarve Cup, men jeg har gjort mer research enn som så. Hun kunne jo ha byttet, men det gjorde hun ikke denne gangen, så det var godt.

– Hun er helt «outstanding». Det er en bra straffe, men en strafferedning i verdensklasse. Hun er best når det gjelder, sier Sveriges kaptein, Caroline Seger, til NRK.

Lindahl forteller at redningen var viktig for selvtilliten etter et trøblete år i Chelsea, hvor hun ikke har spilt like mye som tidligere sesonger.

– Det betyr veldig mye. Vi har ikke vunnet noe. Vi har tatt et skritt videre, men det er deilig å prestere slik etter året jeg har hatt, vedgår keeperen.

GLADE: De svenske spillerne stormer til Hedvig Lindahl etter strafferedningen. Foto: Michel Euler / AP

Den 36 år gamle keeperen hyller lagånden i det svenske laget.

– Jeg håper det synes gjennom TV-skjermen og for de på arenaen at det er «jækla godt» og i denne gjengen. Det er et forsvarsspill som er utrolig bra av hele laget. Det er en herlig energi. Det er det som kommer til å ta oss langt.

– Et veldig fint mål

Kampens eneste scoring i Paris kom ti minutter etter pause.

Kosovare Asllani førte ballen fremover i godt driv, før hun spilte en perfekt vektet pasning til Stina Blackstenius, som løftet ballen lekkert over keeper og i mål.

AVSLUTTER OG SERVITØR: Stina Blackstenius (t.v.) og Kosovare Asllani jubler etter at førstnevnte har gitt Sverige ledelsen. Foto: Benoit Tessier / Reuters

– Vi kommer ut i den andre omgangen med mye mer energi, får en sjanse og setter den. Det var et veldig fint mål, sier Asllani til NRK.

I kvartfinalen lørdag 29. juni venter Tyskland. Det er en kamp Lindahl og det svenske laget ser fram til, forteller Sveriges målvakt.

– Nå skal vi ta Tyskland. De er et kjempegodt lag som har blitt bedre og bedre i turneringen. De er alltid gode. Vi har møttes mange ganger, så vi kjenner hverandre godt.

– De har fått noen dager flere å hvile på, så vi må fokusere på rehabiliteringen vår og være klar til den kampen.