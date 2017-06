Katusja-leder konfronterte Kristoff med uttakskritikken foran lagkompisene

Tre dager før Tour de France-starten inviterte Katusja-Alpecin til pressetreff i Düsseldorf. Pressesjef Philippe Maertens ledet innledningen og uttalte at han ikke trengte å presentere Alexander Kristoff - før han gjorde nettopp det.

Etter oppskriftsmessig å ha ramset opp noen meritter, bidratt med enkelte høflighetsfraser og spurt nordmannen om lagets nye drakter for å tilfredsstille sponsorene, sa Maertens:

– Nå som du ser de ni rytterne her, vi vet du i starten ikke var så glad for laguttaket, men hva føler du nå?

Kristoff svarte rolig at alle var med for å gjøre sitt beste, og at det han mener er et godt lag har muligheter på alle etappene.

Mørkøv vraket

Kristoff er mannen det skal kjøres for på spurtetappene, men forrige uke ble det klart at han ikke får hjelp av sin viktigste opptrekker - vrakede Michael Mørkøv.

– Vi er opprørt begge to over det som har skjedd. Vi føler de har gått bak ryggen på oss, sa Kristoff da til NRK.

– Kristoff er lagkaptein, men han er ikke sjefen for laget, svarte pressesjef Maertens.

Nordmannen er på utgående kontrakt med Katusja-Alpecin, men vil ikke svare på om han tolker dette som et spill i kulissene.

– Det vet jeg ikke. Det er ikke jeg som tar ut laget, sier Kristoff, som derimot innrømmer at han snakker med både Katusja-Alpecin og andre team i disse dager.

– Jeg regner med jeg vet mer om fremtiden i løpet av dette rittet. Lagene signerer ryttere underveis, så det blir færre muligheter desto lenger man venter.

I toppform

Foran sitt sjette Tour de France mener Kristoff han går inn i det legendariske rittet med sin beste form noensinne. Selv om han har kritisert laguttaket, presiserer han nå at han tror han skal kunne få hjelpen han trenger.

– Jeg vil si vi har like bra lag som i 2014. Jeg kan hevde meg fint med det laget som er tatt ut her.

– Har du skværet opp med lagledelsen nå?

– Jeg har hatt samtaler med de fra dag én. Jeg ønsket å få Michael inn, men de ønsket å ha folk på mer kuperte etapper. Jeg forstår at de ønsker å vise drakten gjennom hele Tour de France og ha med noen som kan gjøre det bra på alle typer etapper. Det ble mer et allround-lag enn jeg hadde sett for meg på forhånd, men det er fortsatt et bra lag, sier Kristoff.