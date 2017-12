Lunde ble banens beste i åpningskampen mot Ungarn på lørdag og hadde redningsprosent på godt over 50. På søndagens kamp mot Argentina kom hun også inn og gjorde en kjempekamp.

37-åringen har lagt to tøffe sesonger i Russland bak seg og har flyttet tilbake til hjembyen og Vipers Kristiansand.

– Jeg synes det er deilig å komme til Kristiansand hvor alle har lyst til å skape noe og det er gøy å spille håndball i byen. Da har man og lyst til å gi litt ekstra, sier Lunde til NRK.

– Hva er det som gjør at du fortsetter å utvikler deg?

– Alle de unge utvikler seg, så da må «gamlemor» gjøre det også. Man prøver hele veien. Man har lyst til å ta ballene, så må man jo lære litt av de unge også, sier hun.

– En inspirasjon

I 2015 fødte Katrine Lunde datteren Atina, og to år senere er hun altså tilbake for fullt på landslaget. Skogrand tror kanskje det er noe av grunnen til at hun er tilbake i toppform.

– Hun er en inspirasjon for alle. Hun har vært med i så mange år og fortsatt like sulten, det er veldig inspirerende, sier Skogrand.

SKRYTER AV LAGVENNINNEN: Stine Skogrand mener Katrine Lunde er en inspirasjon for alle. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hva har hun gjort for å komme tilbake?

– Hun har født, sier Skogrand og ler.

Thorir Hergeirsson er imponert over måten Lunde går foran, til tross for at hun har vært borte fra troppen en stund.

– Hun var den som var kanskje mest på og mest fokusert på samlingene i sommer, til tross for at hun har vært med lengst. Hun gikk foran og viste vei, og vi så allerede da at hun var på gang til å finne tilbake til gamle høyder, sier Hergeirsson.

– Verdensklasse

NRKs håndballekspert Geir Oustorp lar seg imponere.

– Hun hadde jo to sesonger i Russland som sikkert ikke var etter forventningene hennes, men den sesongen hun har hatt i år viser at dette er en målvakt i verdensklasse, sier Oustorp.

– Vil du si at hun er tilbake på samme nivå som hun var før?

– Det er hvert fall ikke så langt unna der hun var på sitt beste i Györ og Viborg. Det er jo det de sier om målvakter; jo eldre de blir, jo bedre blir de.